الرئيس الأوكراني: لا نشعر بالخوف بعد الإجراءات الروسية الأخيرة

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الروسية تنتهك وحدة وسيادة بلاده، مشيرا: "نحن مستعدون منذ وقت طويل لأي سيناريو".

وأضاف الرئيس الأوكراني: " الإجراءات الروسية الأخيرة تعني أن موسكو انسحبت بالكامل من اتفاقات مينسك، ونحن نريد السلام، إلا أن روسيا، قوضت جميع جهود السلام، وأشكال التفاوض الراهنة".

وتابع: "الحدود الأوكرانية ستبقى كما هي رغم الإجراءات الروسية، وندعم أي جهود لتسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة في شرق البلاد".

وأشار إلى أن: "نتوقع خطوات داعمة وحاسمة من قبل شركائنا، ولا نشعر بالخوف بعد الإجراءات الروسية الأخيرة شرقي البلاد".

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين، وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.