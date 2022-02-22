لا تذهبوا للمناطق غير المستقرة.. تحذير عاجل من السفارة الصينية في أوكرانيا لرعاياها

أصدرت السفارة الصينية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى رعاياها بشأن الأوضاع الأمنية في أوكرانيا.

وقالت السفارة الصينية إنها طالبت من مواطنيها الانتباه إلى إشعارات السلامة المحلية وعدم الذهاب إلى المناطق غير المستقرة، حيث خضع الوضع في شرق أوكرانيا لتغييرات كبيرة.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.