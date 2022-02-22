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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لاعبة الزمالك منة الله سيد تحصد برونزية كأس مصر للإعاقات الذهنية

منة الله سيد
منة الله سيد

حصدت لاعبة الزمالك منة الله سيد، مرحلة 20 عاما، الميدالية البرونزية في سباق 200 متر عدو ببطولة كأس مصر لألعاب القوى التي ينظمها الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية.


وانطلقت البطولة أول أمس، الأحد، وتستمر حتى الغد، 23 فبراير، على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي.

ويتنافس على الفوز بميداليات السباقات نحو 600 لاعب ولاعبة يتبعون 47 نادياً ومركز شباب على مدى 4 أيام بالمركز الأوليمبي لتدريب المنتخبات القومية بالمعادي.


وشملت منافسات البطولة: سباقات العدو بالمضمار، بجانب سباقات الميدان، وشملت ألعاب رمي القرص ورمي الرمح ورمي الجلة والوثب الطويل، وانقسمت المنافسات بين سباقات للاعبين وأخرى للاعبات، وسباقات تحت 16 سنة، وسباقات تحت 20 سنة، وسباقات فوق 20 سنة، كما انقسم المشاركون بين "أصحاب الإعاقة الفكرية" و"التوحد" وأصحاب داون سيندروم "متلازمة داون".


وأقيمت البطولة تحت اسم الكابتن نبيل اللاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، والذي رحل عن عالمنا يوم 8 فبراير الجاري، وذلك تقديرا لجهوده وإسهاماته في مجال الإعاقة الذهنية، وقامت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية بتكريم الراحل ومنح اسمه درع الاتحاد والذي تسلمه نجله فتحي نبيل اللاوي.


وخلال المنافسات، قلدت المهندسة أمل مبدي، اللاعبين واللاعبات أصحاب المراكز الأولى بالميداليات وشهادات التقدير، كما التقت على هامش البطولة بأولياء أمور وأهالي اللاعبين للاطمئنان عليهم والاستجابة لكل استفساراتهم وطلباتهم.

وأشادت المهندسة أمل مبدى بقوة المنافسة بين الرياضيين خلال كل سباقات بطولة ألعاب القوى، بجانب الحماس والروح العالية من أسرهم الذين يشجعونهم على ممارسة الرياضة والتنافس مع أقرانهم.

وأضافت المهندسة أمل مبدي، أن هذه البطولة- مثل كل البطولات التي ينظمها الاتحاد- تتم طبقا للقانون الدولي للألعاب، مع مراعاة التعديلات الخاصة بالإعاقة والتي نصت عليها لوائح الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية (VIRTUS)، وتم تقسيم اللاعبين واللاعبات حسب نوع الإعاقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والموضوعية في المنافسات الرياضية، وهو الأمر الذي ينعكس على قوة البطولة وقيمتها الفنية.

كما وجهت المهندسة أمل مبدى الشكر إلى جميع الهيئات الرياضية المشاركة بالبطولة وجهودهم في إطار تفعيل مبدأٔ دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى التوعية بقدراتهم وإمكانياتهم وإٕلقاء الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم المختلفة، كما أشارت إلى أن الاتحاد يسعى دائما إلى تنظيم بطولات محلية قوية من أجل مشاركة لاعبيه في البطولات الدولية في الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، راعى الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية إقامة جميع السباقات وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والاشتراط بضرورة الحصول على اللقاحات اللازمة.

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