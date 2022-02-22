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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: بوتين انتهك القانون الدولي ويعطي مبررًا لغزو الأوكرانية

ليندا توماس
ليندا توماس

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس، اليوم الثلاثاء، أن إعلان الرئيس الروسي الاعتراف بدونيتسك ولوهانسك؛ انتهاك للقانون الدولي.

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وقالت، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة حول القرار الروسي، إن روسيا لا تنشر قوات سلام شرقي أوكرانيا؛ بل تهاجم سيادة البلاد، مضيفة: "إعلان الرئيس الروسي الاعتراف بدونيتسك ولوهانسك ذريعة لغزو كامل للأراضي الأوكرانية".

وتابعت: "الرئيس الروسي يرغب في عودة زمن الإمبراطوريات وما قبل إنشاء الأمم المتحدة، وتبعات الإجراءات الروسية ستكون جسيمة على أوكرانيا وأوروبا والعالم".

واشارت إلى أن: "روسيا رفضت محاولات عدة لتحديد نواياها أمام العالم، والرئيس بوتين يختبر عزم المنظومة الدولية، وبوتين انتهك اتفاق مينس، ولا نعتقد أنه سيتوقف عند ذلك".

واختتمت تصريحاتها: "الولايات المتحدة ستعتمد إجراءات إضافية لإخضاع روسيا إلى القانون الدولي، والهجوم على أوكرانيا يعتبر هجومًا على سيادة كل دولة عضو في الأمم المتحدة".

مجلس الأمن ليندا توماس القانون الدولي الولايات المتحدة أوكرانيا الرئيس الروسى

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