محمد عبد الجليل: بيراميدز الأمتع في الدوري.. والأهلي استفاد من إعارة الناشئين

كشف محمد عبد الجليل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مستوى الدوري هذا الموسم لم يرقى للتطلعات، موضحا أن الأهلي استفاد من سياسة اعارة الناشئين للأندية في السنوات الأخيرة.



وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة، ببرنامج بوكس تو بوكس، المٌذاع على فضائية ETC: "بعيدا عن الأهلي والزمالك هناك فرق كبيرة لم تظهر بالشكل المطلوب مثل الاتحاد السكندري الذي يسير بمستوى متذبذب والمصري الذي لم يجد التوليفة المناسبة رغم مسيرته القارية المميزة".



وواصل عبد الجليل: "إيهاب جلال مع بيراميدز يقدم كرة ممتعة، وبسيونى مع المحلة كذلك، بجانب على ماهر مع فيوتشر، وبيراميدز الأكثر متعة والأهلي أكثر انضباطا".



وأكمل: "علاقة الزمالك مع كارتيرون غريبة للغاية، أرى أن المدرب فاقد التركيز، وكأنه يرمي الكرة في ملعب الإدارة، وسوابق المدرب مع النادي الأبيض لا تبشر باستمرار العلاقة بينهما".



وعن موسيماني ختم: "موسيمانى يريد أن يكمل مسيرته مع الأهلي، وزوجته تدير كل الأمور بذكاء، والأهلي يحتاج المدرب واثبت نجاحه، لا أرى ضرورة للتأجيل والمماطلة".