بايدن يوقف الاستثمارات الأمريكية الجديدة في دونيتسك ولوجانسك

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أمر تنفيذي بوقف الاستثمارات الأمريكية الجديدة والتجارة والتمويل في الإقليمين اللذان يسيطر عليهما انفصاليون روس في أوكرانيا؛ وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقيع مرسوم، أمس الإثنين، بالاعتراف بالإقليمين كجمهوريتين مستقلتين.

وجاء هذا الأمر التنفيذي؛ بعد وقت قصير من انتهاء الخطبة الطويلة للرئيس بوتين بشأن قراره.

وأعطى القرار، لـ بايدن، السلطة؛ لفرض عقوبات على أي شخص يتم تحديده لتولي منصب بإقليمي دونيتسك ولوجانسك كجمهوريتين.

ومن جهها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي -في بيان- إن هذا كان متوقعا من روسيا، وإن الولايات المتحدة مستعدة للرد الفوري، واصفةً ما قام به الرئيس الروسي بأنه انتهاك صارخ للالتزامات الدولية على روسيا.