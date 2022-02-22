وفد عماني يزور البحرين لبحث تطوير سوق العمل وبرامج التوظيف

زار وفد من وزارة العمل العمانية، برئاسة الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام المديرية العامة للتدريب، مملكة البحرين؛ للاطلاع على تجربتها في تطوير سوق العمل وبرامج توظيف وإدماج المواطنين في القطاع الخاص وتنمية وتأهيل الموارد البشرية وبرامج تدريب القوى الوطنية العاملة.

واستقبل الوفد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.

وخلال اللقاء، استعرض حميدان استراتيجية الوزارة في توظيف المواطنين الباحثين عن عمل وإدماجهم في منشآت القطاع الخاص، وما تعتمده من حوافز لجعل البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف، مشيراً إلى مشروعات دعم أجور العاملين البحرينيين، وتوفير التدريب المهني المواكب لتطورات سوق العمل، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر نظام التأمين ضد التعطل.

وأكد حميدان أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العمالية وتنمية الموارد البشرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظراً لتشابه أسواق العمل فيها، مؤكداً اعتزاز مملكة البحرين بالفرص التي تتيح المجال لتبادل التجارب النوعية في سوق العمل بين الأشقاء بدول المجلس.

وأشاد النجار بتجربة مملكة البحرين في تطوير سوق العمل باعتبارها من التجارب الناجحة والرائدة خليجياً وعربياً، مؤكداً أن الوفد العماني يسعى من خلال هذه الزيارة للاطلاع عن كثب على واقع التجربة البحرينية العمالية والاستفادة منها، خاصة أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجالات دعم وتطوير الموارد البشرية الوطنية لديها وخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمواطنين لاستقطابهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وزار الوفد مكاتب خدمات التوظيف بالوزارة؛ حيث اطلع على سير العمل وبرامج التسجيل والتوظيف والأنظمة المعمول بها، وتعرف على الخدمات التي تقدمها إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة وبرامج تأهيل الكوادر الوطنية.