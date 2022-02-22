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سلوى عبد العزيز: العلاقات المصرية الأردنية قوية اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً

الدكتورة سلوى عبد
الدكتورة سلوى عبد العزيز، أستاذ اقتصاد مساعد بكلية الاقتصاد

قالت الدكتورة سلوى عبد العزيز، أستاذ اقتصاد مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن العلاقات المصرية الأردنية قوية اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً، وما يؤكدها هو انعقاد الدورة الـ 30 لـ اللجنة العُليا المصرية الأردنية، معقبة: "ده رقم قياسي في انعقاد اللجان بصفة عامة".

وأضافت سلوى عبد العزيز خلال لقائها مع برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن اللجان الاقتصادية بين مصر والأردن بدأت منذ عام 1985، ووصولها لـ اللجنة رقم 30 يدل على قوة العلاقات بينهم، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني التي تساعد في تقوية هذه العلاقات.

ونوهت أستاذ اقتصاد مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن هناك دائماً صادرات وواردات بين مصر والأردن، حيث أن مصر تُصدر لـ الأردن السلع الزراعية مثل: الفاكهة، والخضروات، والبصل، والبطاطس، والمانجو، والجوافة.

وتابعت سلوى عبد العزيز أن مصر تُصدر لـ الأردن أيضاً منتجات الألبان، والحديد، والأثاث، مشيرة إلى أن مصر تستورد من الأردن الأسمدة، والأدوية، وزيت الزيتون، معقبة: "مصر تُصدر أكثر مما تستورد، وبالتالي ده شيء كويس لمصر".

استاذ اقتصاد برنامج صباح البلد فضائية صدى البلد اللجنة الع ليا المصرية الأردنية العلاقات المصرية الاردنية الرئيس السيسي العاهل الأردني

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