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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

ليلة حبست أنفاس العالم.. ردود فعل غاضبة على اعتراف بوتين بدونتيسك ولوجانسك.. هل تبدأ الحرب العالمية؟

آليات عسكرية في دونيتسك
آليات عسكرية في دونيتسك

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانيسك الشعبيتين عن أوكرانيا، كما ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار، بينما أكد الرئيس بوتين، أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا، ومن الضروري اتخاذ القرار الذي تأخر كثيرا بالاعتراف فورا باستقلال وسيادة كلا من جمهورية دونيتسك ولوجانسك.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته للشعب الروسي، أن الزعيم الشيوعي السابق جوزيف ستالين حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها، وهي جزء لا يتجزأ من التاريخ الروسي، أما عن منطقة دونباس المتنازع عليها فإنها قد سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية ولكن الحقيقة أن شرقي أوكرانيا هي أرض روسية قديمة.

خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

اتهامات بوتين لـ أوكرانيا

وشدد بوتين أن روسيا قدمت بشكل دائم مساعدات لشركائها في رابطة الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي ومن ضمنها أوكرانيا، كما وتحملت موسكو مسؤولية جميع ديون دول الاتحاد السوفيتي، وأضاف: "بلغت المساعدات التي قدمتها روسيا لأوكرانيا منذ 1991 إلى أكثر من 150 مليار دولار، وبالتالي استفادت أوكرانيا من التعامل معنا في حين لم تقدم أي شئ، ولم تفِ بأي التزامات تجاهنا ويكفى أن نتذكر سرقتها للغاز وابتزازها لروسيا بسبب مرور الغاز من أراضيهم، واستخدام هذه الورقة لتهديدنا".

وأوضح بوتين أن أوكرانيا بدأت باستنساخ النظام الغربي، ولم تكترث الحكومة لازدهار الشعب، بل العمل على تحقيق الأرباح لإبرام الصفقات مع الدول الغربية، كما لم يكن لدى كييف تقاليد دولة حقيقية وهي الآن تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وأصبحت دولة فقيرة باقتصاد منهار.

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ووجه بوتين حديثة للشعب الأوكراني قائلا: "على الأوكرانيين فهم أن بلادهم تحت الاستعمار"، وهاجم الحكومة الأوكرانية لمحاربتها اللغة الروسية قائلا: "السلطات الأوكرانية عملت على تهميش اللغة الروسية، واليوم ينظر للناطق بها في أوكرانيا على أنه أجنبي".

واتهم الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا بأنها عازمة على تصنيع أسلحة نووية خاصة بها، والغرب قد يساعدها، محذرا أنه في حصلت أوكرانيا على أسلحة الدمار الشامل فإن الوضع العالمي سيتغير جذريا ولا يمكن تجاهل ذلك، وعن العقوبات التي هدد بها الغرب مرارا، توقع بوتين أنهم القوى الغربية ستفرض عقوبات على روسيا بأي حال وستجد ذرائع لها.

أمر الرئيس بوتين أيضا، الجيش الروسي بحفظ السلام في المنطقتين الانفصاليين شرق أوكرانيا والذي اعترف باستقلالهما أمس، وفي صباح اليوم أشارت التقارير الإعلامية إلى وجود آليات عسكرية لا تحمل أعلام دولة معينة يعتقد أنها روسية في شوارع المناطق الانفصالية.

أثارت قرارات الرئيس بوتين، ردود فعل غاضبة، من العديد من الدول والمنظمات، فقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة، اعتراف الرئيس الروسي باستقلال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا معتبرا القرار تقويض لجهود حل النزاع الدبلوماسية، ونستعرض ردود الفعل العالمية خلال السطور التالية.

بيان أمريكا وألمانيا وفرنسا

كان أول الردود عندما حذرت كل من أمريكا وألمانيا وفرنسا، في بيان مشترك، في ساعات مبكرة من اليوم، أن خطوة الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك، لن تمر دون رد.

وقال البيان الثلاثي، إن المستشار الألماني أولاف شولتز تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول تدهور الوضع في أوكرانيا، واتفقوا على أن هذا التحرك الأحادي من جانب روسيا يمثل انتهاكا واضحا لاتفاقية مينسك.

وأدانت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة بشدة قرار الرئيس الروسي، وأعرب الرؤساء الثلاثة عن تضامنهم مع أوكرانيا مشيدين باستجابة كييف الحذرة حتى الآن بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

واتفقت الدول الثلاثة على عدم التهاون في التزامهم بوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، على أن يتم بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون تصعيد الموقف أكثر من ذلك.

وندد الرئيس الأمريكي بقرار الرئيس الروسي الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا.

ماكرون وشولتز

جلسة طارئة في مجلس الأمن

من ناحية أخرى، عقد مجلس الأمن في ساعات مبكرة من صباح اليوم، جلسة طارئة حول اعتراف الرئيس الروسي، بجمهوريات دونيتسك ولوجانسك، وقال ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن السماح بحمام دم جديد في دونباس شيء لا نعتزم القيام به، مؤكدا أن بلاده لا تزال منفتحة على الدبلوماسية، وأصر على أن أوكرانيا لا تزال ملزمة باتفاق مينسك.

من جانبه شدّد ممثل أوكرانيا، سيرجي كيسليتسيا، على أن حدود بلاده تبقى غير قابلة للتغيير على الرغم من الإجراءات الروسية.

جلسة مجلس الأمن

بوتين لن يتوقف 

وأدانت ممثلة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قرار روسيا بالاعتراف بالأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، محذرة من أن التكلفة الإنسانية ستزداد بشكل كبير إذا غزت موسكو المزيد، موضحة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مزق اتفاق مينسك أشلاء، وأن واشنطن لا تعتقد أنه سيتوقف عند ذلك.

من جانبه دعا الممثل الصيني في الأمم المتحدة تشانغ جون جميع الأطراف لممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد الأمور، مشيرا إلى أن بكين ترحب بكل الجهود المبذولة لحل دبلوماسي.

عقوبات أمريكية على روسيا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، روسيا بدعم المناطق الانفصالية التي يسيطر عليها وكلائها، بينما تشير تقارير أن البيت الأبيض سيعلن عقوبات جديدة ضد روسيا اليوم الثلاثاء ردا على خطوات بوتين، وسارع الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات أولية وحظر على المواطنين الأمريكيين أي استثمار وعمل تجاري وتمويل جديد من وإلى أو في المناطق الانفصالية.

من ناحية أخرى، عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعا لمجلس الأمن القومي، وأجرى مكالمات مع العديد من قادة العالم لحشد الدعم لأوكرانيا، وتعهد بأن كييف لا تخشى أي شخص، وأنه من المهم للغاية أن نرى الآن من هو صديقنا الحقيقي وشريكنا، ومن سيواصل تخويف روسيا بالكلمات.

بوتين روسيا أوكرانيا أمريكا وألمانيا فرنسا مجلس الأمن

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