الرئيس السيسي يصل إلى دولة الكويت

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة".

وصرح السفير. بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس تأتى في اطار خصوصية العلاقات المصرية / الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.

حيث من المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية / الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.