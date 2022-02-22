عوض: أموال التأمينات تحقق عائدا ماليا كبيرا ونتخذ خطوات إصلاحية

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك عدة خطوات اتخذت لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، لافتاً إلى أن صناديق المعاشات من أكبر مستثمرين دول العالم بحكم نقود التأمينات التى تحقق عائدا كبيرا.

وأضاف جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن المال ملك أصحاب المعاشات وأى عائد حقق من هذه الاموال هو حق لاصحاب هذا المال.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن ذلك ينعكس على قيم المعاشات سواء المؤمن عليه، أو الموجود بالفعل فى المعاش، مؤكداً أنه كلما حققت عائد استثمرار كبير وأمن سيعود ذلك بالنفع على كل الأطراف.