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رئيس التحرير
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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. شوبير: زيزو جاهز لخوض لقاء الزمالك والوداد المغربي

صدى البلد

زف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشري سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

واكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أن احمد سيد زيزو نجم الزمالك جاهز لخوض مباراة الفريق أمام الوداد وتعافي تماما من. فيروس كورونا المستجد.

واضاف شوبير أن حازم امام نجم الفريق تعافي أيضا من إصابته وجاهز بنسبة ١٠٠٪ لخوض المباراة مشددا على أن وجود الثنائي سيساهم في تحسين أداء الفريق.

وتابع أن الزمالك مطالب بتحقيق الفوز من أجل حصد النقاط حتي لا تتأزم الأوضاع ويصبح موقف الزمالك صعبا في دور المجموعات.

وأكمل أن الزمالك فريق كبير قادر علي تحقيق الفوز بشرط التركيز.

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