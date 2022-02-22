عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب تريزيجيه.. باشاك شهير يواجه قونيا سبور في الدوري التركي

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه

يستضيف فريق إسطنبول باشاك شهير نظيره قونيا سبور، اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، على استاد ستين ايمك، ضمن مؤجلات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري التركي.

باشاك شهير ضد قونيا سبور:

يسعى فريق باشاك شهير بقيادة  لمواصلة انتصاراته الأخيرة في الدوري التركي، على حساب قونيا سبور، في مباراة اليوم، للتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويفقد فريق باشاك شهير لخدمات  الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في مباراة اليوم، لعدم أحقيته في المشاركة، بسبب انضمامه للفريق، بعد الموعد الأساسي للمباراة.

وكان تريزيجيه قاد باشاك شهير للفوز على يزا سبور 2-0 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري التركي، حيث سجل النجم المصري هدفي اللقاء.

وانضم تريزيجيه إلى باشاك شهير، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي أستون فيلا الإنجليزي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

على الجانب الآخر يطمح فريق قونيا سبو بقيادة مهاجمه المصري أحمد حسن كوكا في خطف الثلاث نقاط من باشاك شهير، لتقليص فارق النقاط مع طرابزون سبور متصدر الدوري التركي.

وخاض كوكا 18 مباراة مع قونيا سبور في مسابقة الدور التركي هذا الموسم، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم.

ويحتل قونيا سبور ترتيب الدوري التركي برصيد 49 نقطة، خلف طرابزون سبور متصدر الترتيب بـ 63 نقطة، بينما يتواجد باشاك شهير في المركز الرابع بـ 43 نقطة.

باشاك شهير قونيا سبور الدوري التركي باشاك شهير ضد قونيا سبور كوكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

تنبيه عاجل من التعليم بشأن التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

طقس اليوم.. الأرصاد: أتربة عالقة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

المالية: صرف مرتبات الموظفين بعد يومين

ترشيحاتنا

تزامنا مع العقوبات الأمريكية والبريطانية.. الاتحاد الأوروبي يتبنى إجراءات ضد روسيا اليوم

التعليم : تسليم كتب العلوم والرياضيات لتلاميذ 4 ابتدائي الاسبوع القادم

ينقل 500 ألف راكب يوميا.. القطار الكهربائي يقترب من دخول الخدمة

وصول الفنان شادي خلف لحضور جلسة محاكمته في هتك عرض 7 فتيات..صور

قادمة إلى السعودية.. لبنان تحبط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الـكبتاجون

رغم إعاقته وتركيب أطراف صناعية..شاب أمريكي يحرص على مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة عمر صاحبها.. انهيار حظيرة سيارات كلاسيكية باهظة الثمن بسبب يونيس|صور

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

نشرة المنوعات| السماء تتحول إلى اللون الأسود.. زفاف يتحول لكارثة.. آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئًا في تشيلي

الجوازة باظت.. شجار عنيف بين المعازيم خلال حفل زفاف ولكمة قوية للعريس|فيديو

فيديو

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ