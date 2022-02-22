غياب تريزيجيه.. باشاك شهير يواجه قونيا سبور في الدوري التركي

يستضيف فريق إسطنبول باشاك شهير نظيره قونيا سبور، اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، على استاد ستين ايمك، ضمن مؤجلات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري التركي.

باشاك شهير ضد قونيا سبور:

يسعى فريق باشاك شهير بقيادة لمواصلة انتصاراته الأخيرة في الدوري التركي، على حساب قونيا سبور، في مباراة اليوم، للتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويفقد فريق باشاك شهير لخدمات الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في مباراة اليوم، لعدم أحقيته في المشاركة، بسبب انضمامه للفريق، بعد الموعد الأساسي للمباراة.

وكان تريزيجيه قاد باشاك شهير للفوز على يزا سبور 2-0 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري التركي، حيث سجل النجم المصري هدفي اللقاء.

وانضم تريزيجيه إلى باشاك شهير، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي أستون فيلا الإنجليزي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

على الجانب الآخر يطمح فريق قونيا سبو بقيادة مهاجمه المصري أحمد حسن كوكا في خطف الثلاث نقاط من باشاك شهير، لتقليص فارق النقاط مع طرابزون سبور متصدر الدوري التركي.

وخاض كوكا 18 مباراة مع قونيا سبور في مسابقة الدور التركي هذا الموسم، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم.

ويحتل قونيا سبور ترتيب الدوري التركي برصيد 49 نقطة، خلف طرابزون سبور متصدر الترتيب بـ 63 نقطة، بينما يتواجد باشاك شهير في المركز الرابع بـ 43 نقطة.