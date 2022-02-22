مدير عام آثار أسوان: تعامد الشمس نظرية هندسية فريدة من نوعها

تحدث الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، عن تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بمعبد أبو سمبل اليوم، الثلاثاء.

وقال “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، إن تلك النظرية الهندسية فريدة من نوعها ولم تتكرر فى العالم كله، وأثبتت مدى براعة الفلك المصري الذى استطاع التحكم فى أشعة الشمس فور شروقها مباشرة من أجل السير على عمق أكثر من 60 مترا على المحور الرئيسي للمعبد الكبير وبوجه الملك رمسيس الثاني والمعبود آمون رع، ولم تشرق على وجه المعبود بتاح كونه معبود الظلام.

وأضاف أن نقل تلك المعابد عن طريق المجهودات الرائعة من منظمة اليونسكو، معجزة لا تقل عن بناء تلك المعابد، لافتا إلى أن منطقة آثار أسوان أرسلت منذ شهرين فريق ترميم متخصصا عمل على النظافة الميكانيكية للأتربة العالقة والاتساخات ومخلفات الطيور.

وأشار إلى أنه تم البدء بالعمل على المنظومة الأمنية، حيث يوجد أكثر من 64 كاميرا مراقبة، إلى جانب أجهزة الإنذار والإجراءات الاحترازية واتباعها، وفرق الفنون الشعبية بأكثر من 18 فرقة أجنبية ومصرية.