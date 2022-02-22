سقوط المتهمين بإحتجاز شخص والتعدى عليه بالضرب في قبضة أمن القاهرة.. صور

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بإحتجاز آخر والتعدى عليه بالضرب.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من الأهالى بسماع صوت إستغاثة من داخل إحدى الشقق السكنية بأحد العقارات بدائرة القسم .

على الفور عقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال لمحل الواقعة وأمكن ضبط (شخصين، مقيمان بذات العقار) وبصحبتهما المجنى عليه وبه إصابات عبارة عن (كدمات متفرقة بالجسم وصعق كهربائى) .

وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وضُبط بحوزتهما (سلك كهرباء - حزام قماش - هاتف محمول يحتوى على مقاطع فيديو حال قيامهما بالتعدى على المجنى عليه بالضرب).

وبمواجهة المتهمين ، أقرا بقيامهما بالتعدى على المجنى عليه، وإحداث ما به من إصابات لوجود خلالفات بينهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.