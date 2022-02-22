المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا يشكر الأوقاف على ما تقدمه في الغرب من فكر وسطي رشيد

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة شكر من عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بألمانيا مهنئًا إياه على نجاح المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 12 : 13 فبراير 2022م تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" .

وقدم الشكر الجزيل على حسن اختيار الموضوع والمحاضرين ، مثمنًا جهود محمد مختار جمعة الكبيرة التي يقدمها للمسلمين في الغرب ، ومن أبرزها تزويد المساجد في ألمانيا بوفد من الأئمة المتميزين أصحاب الفكر الوسطي الرشيد ومن القراء المتميزين لإحياء شعائر شهر رمضان الكريم لهذا العام 2022م .