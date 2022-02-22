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مؤسس مبادرة "سلامة قلبك": نهتم بجميع الفئات العمرية لحماية قلوب المصريين

الدكتور علاء الغمراوي،
الدكتور علاء الغمراوي، مؤسس مبادرة سلامة قلبك

قال الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية ومؤسس مبادرة "سلامة قلبك"، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري هي مبادرة عالمية على أرض مصرية، معقباً: "أنا نزلت الريف وشوفت بعيني التطوير في قرى محافظة الغربية". 

وأضاف علاء الغمراوي خلال لقائه مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة تقدم الكثير من الإنجازات التي تساهم في تطوير معيشة المواطن في الريف، بالإضافة إلى توفير لهم كافة الحقوق في جميع النواحي

وتابع استشاري القلب والأوعية الدموية ومؤسس مبادرة "سلامة قلبك"، أن مبادرة حياة كريمة عملت على تطوير البنية التحتية مثل: الصرف الصحي، وتوفير المياه، والغاز لـ قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إصلاح الطرق، وتوفير الوحدات الصحية، والمباني، ومجمعات تعليمية، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وأوضح علاء الغمراوي أن المجتمع المدني له دور في هذه المبادرة وهو مبادرة "سلامة قلبك" لحماية قلوب المصريين ضمن مبادرة "حياة كريمة"، منوهاً أنه تم الاهتمام بجميع الفئات العمرية، بداية من حديثي الولادة، مروراً بالأطفال في المدارس، حتى سن الشباب.

وعقب استشاري القلب والأوعية الدموية ومؤسس مبادرة "سلامة قلبك"، قائلاً: "ما نسعى إليه هو توفير حياة كريمة صحية لكل مواطن يعيش على أرض مصر، وذلك من خلال جميع المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس السيسي".

مبادرة سلامة قلبك مؤسس مبادرة سلامة قلبك مبادرة حياة كريمة الدكتور علاء الغمراوي الرئيس السيسي

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