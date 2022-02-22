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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. عصابة الرمال البيضاء .. تفاصيل أكبر شبكة نصب على المواطنين

صدى البلد

أعلنت قوات الأمن إلقاء القبض على ما اعتبره البعض " أخطر عصابة نصب " عبر شبكة الإنترنت عبر استخدام تطبيق "الرمال البيضاء".

وعبر مقطع فيديو نشرته على يوتيوب، ذكرت وزارة الداخلية المصرية: "رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ما تداولته وسائل إعلام محلية وأجنبية، حول تعرض عدد من المواطنين، لعمليات نصب و احتيال إلكتروني ، والاستيلاء على أموالهم، وتهريبها خارج البلاد، من خلال تطبيق إلكتروني تحت مسمى الرمال البيضاء ".

كفر الشيخ

وأضافت الوزارة: "نجحت الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في الوصول إلى أحد وكلاء التطبيق بكفر الشيخ، قام بحث المواطنين على الاشتراك، مقابل حصوله على نسب من الأموال المحصلة، وأنشأ حوافظ مالية إلكترونية لتحويل الأموال عليها، وتمكن ضباط الإدارة من تحديد مستخدمي الهواتف المحمولة، المحول إليها قيمة اشتراك المجني عليهم، وتم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والقليوبية، وتم ضبط 3 متهمين".

وللمزيد حول إلقاء القبض على عصابة الرمال البيضاء .. تابع الفيديو جراف التالي:

احتيال إلكتروني نصب الرمال البيضاء قوات الامن أخطر عصابة نصب

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