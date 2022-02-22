عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع شركتين لتقديم خدمات مميزة للعاملين

صدى البلد

وقع بنك ناصر الاجتماعي  بروتوكول تعاون مع شركة السويس لتصنيع البترول برئاسة الكيميائى هشام فتحى و بروتوكول آخر مع شركة النصر للبترول برئاسة المهندس محمد عبد الله باعتبارهما من أعرق وأهم الشركات المصرية التى تقوم على إدارة وتصنيع أهم موارد مصر الاقتصادية  " ذهب مصر الأسود ـ البترول " وبموجب البروتوكولات 

 

ويقوم بنك ناصر الاجتماعي من خلال فروعة فى مدن القناة وهي فروع السويس ، الإسماعلية ، التل الكبير ، بورسعيد  بمنح تمويلات نقدية وتمويل شراء السيارات وأتاحة أوعية ادخارية متميزة للعاملين والسادة أصحاب الفضل اللذين يبلغون السن القانونى للمعاش من العاملين بالشركتين طبقا للنظم والتعليمات المقررة بالبنك والمتفق عليها ضمن بنود البروتوكول وللمدة المحددة فى هذا الشأن .

وقال  محمد عشماوي رئيس بنك ناصر الاجتماعي ان هذا البرتوكول يعد بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون المقدمة لقطاع البترول المصري موضحا انه  سيتم اتاحة جميع انواع التمويلات الموجودة بالبنك للعاملين بالشركة حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع كافة احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير .


واكد عشماوي انه حرصا وتقديرا من البنك للعاملين بالشركتين سيتم تيسير إجراءات الحصول علي التمويل المطلوب هذا بالإضافة الي  تقديم خدمات إضافية كقيمة مضافة مثل اصدار كروت ميزة للعملاء , فتح حسابات ادخارية بعائد يقدر ب 6 % عائد ربع سنوى على أقل رصيد بالحساب لمدة عام تبدا من تاريخ العمل بهذا البروتوكول كما سيتم منح تمويلات نقدية وتمويل شراء السيارات موضوع البروتوكول بعائد ائتماني مميز مع الأعقاء من كافة المصاريف الإدارية لمدة عام كما سيتم توفير مندوبين مختصين من موظفي البنك داخل مقار الشركة لتقدم الخدمة للسادة أعضاء الشركة .

بنك ناصر الاجتماعي السويس البترول النصر محمد عشماوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك بإقامة مبارياتهما في نفس التوقيت

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

تنبيه عاجل من التعليم بشأن التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

إجازة شهر كامل لـ أداء الحج والعمرة لموظفي القطاع الخاص

ترشيحاتنا

لا أحد يريد الحرب.. رئيس أوكرانيا: سوف نعمل على تعزيز قواتنا

أصابع الاتهام تشير لزوج ابنتها..جهود أمنية لحل لغز مقتل سيدة بمنشأة القناطر

بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع شركتين لتقديم خدمات مميزة للعاملين

الكرملين يخطو نحو إحياء الاتحاد السوفيتي..الجيش الأوكراني يحذر من محنة وخسائر مقبلة

السجن المشدد 3 سنوات لـ شادي خلف لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

مدير عام آثار أسوان: تعامد الشمس نظرية هندسية فريدة من نوعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث صادم.. إصابة شاب بالشلل أثناء جلوسه أمام التلفاز|صور

صدمة عمر صاحبها.. انهيار حظيرة سيارات كلاسيكية باهظة الثمن بسبب يونيس|صور

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

نشرة المنوعات| السماء تتحول إلى اللون الأسود.. زفاف يتحول لكارثة.. آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئًا في تشيلي

فيديو

فيديو..نفحات ربانية لخير البرية.. ماذا رأى النبي الكريم في ليلة الإسراء والمعراج

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ