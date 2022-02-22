الخارجية الروسية: مستعدون للمفاوضات ونؤيد دائما استخدام الدبلوماسية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو مستعدة دائما للمفاوضات مع واشنطن، وذلك بعد الإعلان عن الاعتراف بإقليمي "لوجانسك" و"دونيتسك" كجمهوريتين مستقلتين.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، جاء تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية تعليقا على إمكانية لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقالت زاخاروفا عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع “يوتيوب”: "حتى في أصعب اللحظات، نقول نحن جاهزون لعملية التفاوض، لذلك، من جانبنا، يبقى الموقف كما هو، نحن جاهزون لعملية التفاوض، نحن دائما نؤيد استخدام الدبلوماسية".

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي هذا الأسبوع لبحث تطور الأوضاع حول أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ذكر - في وقت سابق، قبل إعلان الرئيس الروسي اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك عن أوكرانيا - أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "إذا وجدت واشنطن أن مثل هذا اللقاء يخدم نجاح الجهود الدبلوماسية".

