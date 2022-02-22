عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: مستعدون للمفاوضات ونؤيد دائما استخدام الدبلوماسية

الرئيس الروسى
الرئيس الروسى

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو مستعدة دائما للمفاوضات مع واشنطن، وذلك بعد الإعلان عن الاعتراف بإقليمي "لوجانسك" و"دونيتسك" كجمهوريتين مستقلتين. 

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، جاء تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية تعليقا على إمكانية لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقالت زاخاروفا عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع “يوتيوب”: "حتى في أصعب اللحظات، نقول نحن جاهزون لعملية التفاوض، لذلك، من جانبنا، يبقى الموقف كما هو، نحن جاهزون لعملية التفاوض، نحن دائما نؤيد استخدام الدبلوماسية".

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي هذا الأسبوع لبحث تطور الأوضاع حول أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ذكر - في وقت سابق، قبل إعلان الرئيس الروسي اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك عن أوكرانيا - أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "إذا وجدت واشنطن أن مثل هذا اللقاء يخدم نجاح الجهود الدبلوماسية".
 

الخارجية الروسية للمفاوضات استخدام الدبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك بإقامة مبارياتهما في نفس التوقيت

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

تنبيه عاجل من التعليم بشأن التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

الفلاحين: زيادة ثمن الأعلاف وراء ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق

موضوعات متعلقة

وصول 13 رحلة منتظمة وشارتر من روسيا إلى مطار الغردقة

تزامنا مع العقوبات الأمريكية والبريطانية.. الاتحاد الأوروبي يتبنى إجراءات ضد روسيا اليوم

ترشيحاتنا

جنايات القاهرة تحيل رجل الأعمال مجدي راسخ إلي لجنة المحاسبات

لا أحد يريد الحرب.. رئيس أوكرانيا: سوف نعمل على تعزيز قواتنا

أصابع الاتهام تشير لزوج ابنتها..جهود أمنية لحل لغز مقتل سيدة بمنشأة القناطر

بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع شركتين لتقديم خدمات مميزة للعاملين

الكرملين يخطو نحو إحياء الاتحاد السوفيتي..الجيش الأوكراني يحذر من محنة وخسائر مقبلة

السجن المشدد 3 سنوات لـ شادي خلف لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث صادم.. إصابة شاب بالشلل أثناء جلوسه أمام التلفاز|صور

صدمة عمر صاحبها.. انهيار حظيرة سيارات كلاسيكية باهظة الثمن بسبب يونيس|صور

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

نشرة المنوعات| السماء تتحول إلى اللون الأسود.. زفاف يتحول لكارثة.. آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئًا في تشيلي

فيديو

فيديو..نفحات ربانية لخير البرية.. ماذا رأى النبي الكريم في ليلة الإسراء والمعراج

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ