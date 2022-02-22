كوريا الجنوبية تخطط لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا

في تعليق له على الأحداث في أوكرانيا وروسيا، قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس" مون جيه إن" سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن الوطني اليوم الثلاثاء لبحث أزمة أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكر التقرير، بأن رئيس كوريا الجنوبية يبحث خلال هذا الاجتماع "تطورات أزمة أوكرانيا ومناقشة تدابير حماية المواطنين الكوريين الجنوبيين، وتقليل الأضرار التي تلحق بالشركات الكورية الجنوبية العاملة في أوكرانيا".

ويأتي هذا الاجتماع لمجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين في عام 2014 من طرف واحد بشرق أوكرانيا، وتكليفه قوات بلاده بضمان أمن الجمهوريتين.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن 64 مواطنا كوريا جنوبيا لا يزالون يقيمون في أوكرانيا حتى يوم 20 فبراير، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تدرس خططا لإجلائهم في حالة الطوارئ.

يأتي ذلك فيما أفاد مندوب الصين في مجلس الأمن، بأن بلاده تتابع التطورات للوضع في أوكرانيا وأنهم يدعون لضبط النفس.

وطالب ممثل أوكرانيا في الأمم المتحدة، روسيا بالتراجع عن قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، والرجوع للمفاوضات لحل الأمور في منطقة النزاع بدونباس، وفق ما ذكرت شبكة آرتي.

قال الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسليتسا: "نطالب روسيا بإلغاء قرار الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك وندعو لضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، وندين نشر قوات احتلال روسية إضافية في أراضي أوكرانيا".

وعقد مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الوضع حول أوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

