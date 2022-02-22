منتدى بجامعة المنصورة للإعلان عن البرامج الجديدة و المهارات المطلوبة بسوق العمل واستعراض الفرص المتاحة

نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" أولى جولاتها بالجامعات المصرية للترويج لاستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" بجامعة المنصورة.

وعقدت الهيئة منتدى خاص بصناعة التعهيد للإعلان عن المبادرات والبرامج الجديدة والتعريف بالمهارات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل واستعراض الفرص المتاحة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال العابرة للحدود بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية والمحلية.

ويأتي المنتدى، الذي افتتحه المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي والتي تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتعمل على تعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يساهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلى في هذا القطاع الحيوي.

وتستهدف الهيئة من خلال جولاتها الترويجية بالمحافظات تشجيع طلبة الجامعات والخريجين على الالتحاق ببرامج ومبادرات الهيئة وبالأخص المتعلقة بتطوير المهارات الشخصية والقدرات اللغوية والمهارات التكنولوجية لربط هذه المهارات بسوق العمل بما يؤهلهم للالتحاق بالوظائف واقتناص الفرص المتاحة في قطاع تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد.

وأكد المهندس عمرو محفوظ، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" أن الهيئة تعتزم تنظيم سلسلة من المنتديات بالجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة لتعزيز بيئة تطوير المهارات بالتعاون والشراكة مع الجامعات والأوساط الأكاديمية وشركات الصناعة لمد جسور التواصل مع الجامعات بمختلف المحافظات بما يعزز من استفادة الشباب المصري من مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة، وبما يضمن أن يكون لكل محافظة نصيب من البرامج التدريبية.

وأشار محفوظ إلى أن الهيئة تعمل من خلال الاستراتيجية الجديدة على تنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية لصقل مهارات الشباب والعاملين بصناعة التعهيد، بما يضمن بناء قدرات وكفاءات تواكب متطلبات سوق العمل ووفقا لمعايير الشركات العالمية، وطبقا لحاجة كل منطقة جغرافية، واللغات الأكثر طلبًا، بما يساهم في سد فجوة المهارات.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة ان الثورة الصناعية الرابعة وما أحدثته من تغيرات بالعالم بالتوازي مع تداعيات جائحة كورونا سرعت التطور التكنولوجي والاعتماد على التحول الرقمي خلقت العديد من فرص العمل في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

وأشار عبد الباسط إلى مراكز الابداع التكنولوجي بالجامعات والتي تم انشاؤها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمراكز البحثية، ودعم التحول الرقمي، وتأهيل شباب الجامعة لسوق العمل والحصول على فرص عمل أفضل من خلال وضع خطط تدريبية مختلفة لخلق فرص عمل متميزة في سوق العمل.

وأعلنت الهيئة، خلال فعاليات المنتدى، عن إطلاق برنامج جديد لتعليم اللغات لسهولة الالتحاق بسوق العمل بقطاع التعهيد Learn to Go Offshoring Program (L2GO)، وهو منحة مجانية مقدمة من الهيئة ويأتي ضمن مبادرات استراتيجية مصر الرقمية الخمسية لصناعة التعهيد بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري من خلال تعزيز حقل المواهب والكفاءات المصرية وبالأخص الكوادر المؤهلة لغوياً.

ويهدف البرنامج إلى تدريب 10 ألاف مُتدرب على اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية خلال عام واحد، وكذلك تطوير المهارات الشخصية (Soft skills) حيث تسعى الهيئة إلى وصول المتدربين إلى مستوى (B2) طبقًا للإطار المرجعي الأوروبي الموحد للغات (CEFR) بهدف صقل المهارات والقدرات اللغوية ورفع كفاءتها لتلبية مُتطلبات ومستجدات سوق العمل في مجال خدمات التعهيد.

ويستهدف برنامج L2GO طلاب الجامعات في السنة الرابعة والشباب حديثي التخرج وحتى عمر 30 عام، وذلك لرفع المهارات اللغوية لديهم، حيث يشترط البرنامج ألا يقل المستوى اللغوي للمتقدم عن A2 في بداية التدريب.

وفي نفس السياق، أعلنت الهيئة عن الإطلاق الرسمي للإصدار الثاني من مبادرة مستقبلنا رقمي 2.0 EGFWD حيث تم إضافة عدد من التخصصات التكنولوجية بهدف توفير التدريب التقني المتخصص بمختلف المستويات في المجالات الأكثر طلبًا بسوق العمل، ومنها تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات والحوسبة السحابية وتعلم الألة، واللغات البرمجية والمُكملة لتطوير المواقع ومنها منهجية React، والتسويق الرقمي.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المستفيدين وتمكينهم وظيفيا من خلال المشروعات العملية خلال فترة التدريب وتعلم المنهجيات المرنة لإدارة المشاريع (agile)، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات عن طريق التعاقد الوظيفي أو العمل الحر.

كما حضر المنتدى عدد من أساتذة الجامعات وقيادات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتخلل المنتدى عقد عدد من الندوات وورش العمل والتي شارك فيها مجموعة من ممثلي شركات التعهيد المحلية والعالمية والتي قامت باستعراض الفرص المتاحة للشباب والمسارات المهنية المتنوعة في قطاع تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال ومنها مجالات تعهيد العمليات المالية والموارد البشرية واللوجستية وغيرها.

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