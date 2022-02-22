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أخبار البلد

وزيرة التضامن تبحث مع نظيرها الأردني آليات حماية الأطفال من الإساءة

صدى البلد

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن المفلح، وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني، والدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، ومجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارتين في ظل العلاقات القوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، حيث استعرضت وزيرة التضامن رؤية الوزارة في ملفات الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية والتنمية الاجتماعية، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتبادل الطرفان الحديث حول منظومة الحماية الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة، وسبل التحقق الدوري من صحة البيانات، وآليات التنسيق مع الجهات الحكومية لتكامل خدمات الحماية الاجتماعية، والانتهاء من استراتيجية موحدة لجميع سبل الدعم وللحماية الاجتماعية.

وأكدت “القباج” دعم القيادة السياسية لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وما سبق ذلك من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمزايا التي أقرها القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما أشارت الوزيرة إلى ملف الرعاية البديلة الذي توليه الوزارة اهتماماً خاصاً في هذه الآونة، لا سيما أن وزارة التضامن الاجتماعي أجرت منذ أيام الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة وما يتضمنه من مزايا تهدف إلى حماية الأبناء معلومي النسب.

وتطرق النقاش لسبل حماية الأطفال في خطر وإقرار آليات حمايتهم من جميع أنواع الإساءة بما يشمل قواعد العدالة التصالحية عوضاً عن المنهج العقابي المؤدي لتقييد حرياتهم، وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى لنشأتهم ورعايتهم ونمائهم.

 جدير بالذكر أن الأردن حقق نجاحاً في هذا المجال، ولذلك تم تضمين ذلك في مجالات التعاون، هذا إلى جانب بحث سبل الاستفادة من تجربة الدولتين في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وجهود دمجهم في المجتمع، ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة.

ويذكر أيضا أن كلا من مصر والأردن لديهما أسر منتجة في مجال الحرف التراثية باستخدام المنتجات البيئية، خاصة أن هناك جهودًا حالية لعمل ربط مباشر بين ملفات الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، ليتسنى تخريج الأسر من الاعتماد الكلي على الدعم بجميع أشكاله إلى الإنتاج مع الاستفادة ببعض أنواع الدعم أو التخلي عنه كلية، فتطرق النقاش لملف معارض المنتجات الحرفية وسبل عقدها بين البلدين، خاصة أنه من المخطط عقد معرض مشترك لوزارات التنمية في الدول العربية تحت مظلة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وأكد الوزير أيمن مفلح التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال ميكنة منظومة العمل الأهلي، وحرص الأردن على الاستفادة من هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل المناهج الناجحة وأدوات العمل في المجالات التي تمت مناقشتها.

وفي نهاية اللقاء، حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على إهداء وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية درع الوزارة تكريما لمجهوداته.

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