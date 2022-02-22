محافظ الإسكندرية: عام المجتمع المدني تكريم من الدولة للمساهمين في خدمة الوطن

وجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل عام 2022 عامًا للمجتمع المدني ليكون بمثابة تكريم من الدولة للمجتمع المدني الذي يساهم بفعّالية في خدمة المجتمع والوطن.

جاء ذلك على هامش مشاركة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في الافتتاح الرسمي لمستشفى نيل الأمل، أول مستشفى متخصص بالمجان في مصر وأفريقيا لجراحات أطفال الإختلافات الخلقية، وذلك بمكتبة الإسكندرية.

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يأتي الافتتاح بالتزامن مع اليوم القومي الرابع لأطفال الاختلافات الخلقية.

شارك في الافتتاح؛ فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وكرام كردي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيل الأمل، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة فاروس، والدكتور صابر وهيب، رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد عبد الملاك، مدير عام المستشفى.

وفي كلمته؛ قدم المحافظ الشكر باسمه وباسم شعب الإسكندرية لكل من ساهم في إقامة هذا الصرح العظيم الذي يعد أول مستشفى متخصصة بالمجان لأطفال الاختلافات الخلقية بأفريقيا والشرق الأوسط.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد وسط هذه الكوكبة من رجال مصر الأوفياء المخلصين في مختلف المجالات، للإعلان عن الافتتاح الرسمي لذلك الصرح العظيم الذي يضاهي المستشفيات الكبري في مصر مثل ٥٧٣٧٥ وغيرها.

وأضاف: “إننا نهنئ أنفسنا ونعبر عن بالغ الفرح والسعادة لكون هذا الصرح العظيم تحتضنه مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، ليكون ملاذًا لأطفال الاختلافات الخلقية بجميع محافظات مصر بل وأفريقيا والشرق الأوسط”.

وأكد المحافظ أن بناء مثل هذه المستشفيات يعد من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، لما لها من دور عظيم في تخفيف الألام عن المرضى، مشيرًا إلى أننا جميعًا ندرك ونشعر بمعاناة من لديه أحد أبنائه مريض، وكيف يكون حاله، ونعلم مدى الخوف والقلق التي يمر بها أهالي المرضى، والأمر أصعب وأشد حينما يكون الأمر متعلقا بأطفال الاختلافات الخلقية.

وأشار المحافظ إلى أنه شرف في أكتوبر من العام الماضي بالافتتاح التجريبي لمستشفى نيل الأمل، مشيدًا بمستوى التجهيزات وأحدث الأجهزة الطبية المتخصصة التي تميز بها المستشفى، والتي جاءت على أعلى المستويات العالمية، لافتاً إلى أن تلك الإنجازات كانت بمثابة حلم للكثير منا، وبفضل تكاتف جهود الجميع أصبحت اليوم حقيقة على أرض الواقع.

وتابع: “إننا بعد تحقق هذا الحلم ما زال أمامنا الكثير والكثير وننتظر زيادة المساهمة وتكاتف جهود الجميع”.

ودعا المحافظ أبناء مصر، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال المخلصين، إلى المساهمة في ذلك الصرح العظيم ليستمر بهذا الشكل المتميز ليعطي أطفالنا وأجيالنا القادمة نسمة أمل في الحياة لتحويل الألم إلى أمل.