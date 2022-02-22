التناسليات الحيوانية: 4 توصيات نتائج مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء

اختتمت أعمال مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء والذي عقد بمدينة أسوان برئاسة الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية - مركز البحوث الزراعية وقد شارك في تنظيم المؤتمر كل من الدكتور حسين الرفاعي والدكتور محمد توفيق من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورعاية وحضور اللواء أشرف عطية محافظ اسوان الذى قام الذي بإلقاء كلمة ف الجلسة الافتتاحية وشارك في تكريم رواد الطب البيطري والإنتاج الحيواني من الجامعات والمعاهد ومديريات الطب البيطري والزراعة والنقابات المهنية من مختلف محافظات الجمهورية .



وقد شارك في ندوات المؤتمر أساتذة متخصصون من معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وكليات الطب البيطري جامعات القاهرة واسوان وبنها وأسيوط بالإضافة الي العديد من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين من داخل وخارج محافظات الصعيد.



وكانت المحاور الرئيسية للمؤتمر تتركز في التحسين الوراثي لسلالات الابقار والجاموس المحلية وكذلك تشخيص وعلاج مشاكلها التناسلية والطرق الحديثة لضمان انتاج لبن ولحم صحي ونضيف

وأعلن د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس المؤتمر عن التوصيات النهائية للمؤتمر كما يلي:

• ضرورة تحسين السلالات المحلية وإصلاح عيوب الإنتاج فيها عن طريق التلقيح الاصطناعي ونقل وزراعة الاجنة



• ‏• الاهتمام بمراكز التلقيح الاصطناعي على مستوي الجمهورية وتزويدها بطلائق ذات صفات وراثية ممتازة



• ‏• الاهتمام بمراكز تجميع الالبان والمجازر



• ‏• التدريب المستمر للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين على التقنيات الحديثة في تربية وتناسل الحيوان



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