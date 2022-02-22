المستشار الألماني: سنعمل على تعزيز القدرات الاقتصادية الأوكرانية خلال الفترة المقبلة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجب أن يعملا معًا"، مشيرًا إلى أن الوضع يبقى على حاله ، ولكن ماسنفعله هو تعزيز القدرات الاقتصادية الأوكرانية من خلال تقديم لها المنح المالية المختلفة ونحن جاهزون لأي تصعيد يحدث في المنطقة.

وأضاف أولاف شولتس، خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية " اكسترا نيوز":" أوروبا والولايات المتحدة ستتمكن من الرد بسرعة ، ولن تستغرق وقتًا طويلًا وقمنا بالتحضير لذلك منذ الأسابيع والأشهر الماضية.



وفي سياق متصل، قال المستشار الألمانى، أولاف شولتس، إن قرار إرسال قوات إلى دونباس يتوقف على تطورات الوضع، لافتًا إلى أن سوف نعيد تقييم الوضع المرتبط بأمد امدادات الغاز إلى بلادنا.



وأضاف المستشار الألمانى، خلال كلمة المذاعة بمؤتمر اليوم مع رئيس وزراء أيرلندا، أنه لا يمكن مواصلة مسار ترخيص نورد ستريم 2 على ضوء التصرفات الروسية الأخيرة، مشيراً إلى أنه حاد الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق العقوبات على روسيا .