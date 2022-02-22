الصحة السعودية: المملكة من أقل الدول تأثرًا بجائحة كورونا

قال وكيل وزارة الصحة السعودية د. عبد الله بن مفرح عسيري، إن المملكة من أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا، ويرجع ذلك لسبعة أسباب من أهمها دور القيادة السياسية في أزمة كورونا.

وأوضح الدكتور عسيري عبر تويتر- أنه في يوم التأسيس، ونحن على مشارف نهاية الجائحة، فإن السعودية من أقل الدول تأثرًا بكورونا، وسنخرج منها أقوى سياسيًا وصحيًا واقتصاديًا، ومن أهم أسباب هذا التميز القيادة السياسية.. في الوقت الذي انقسم فيه قادة العالم بين متردد ورافض، وجه خادم الحرمين الشريفين إلى شعبه في بداية الجائحة كلمة مفادها «نحن أمام وضع استثنائي يستدعي إجراءات استثنائية» ورفع التعامل مع الحدث إلى أعلى مستوى.

وتابع أنه من بين أسباب التتميز الذي تزخر به المملكة الحزم والتعامل السريع مع التحديات.. فقد استحدثت الدولة حوكمة عالية المستوى وفعالة للغاية يشترك فيها كل الأطراف المعنية، مما مكنها من اتخاذ قرارات مفصلية بسرعة مذهلة دون إخلال بالأبعاد المختلفة لهذه القرارات.

وتابع أن السعودية تقوم على تقديم صحة الإنسان على كل اعتبار.