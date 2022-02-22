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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع منظومة المتغيرات المكانية.. وتحرير 287 محضر تبوير

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغيرات تحدث في البناء علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق علي مستوى الوحدات المحلية  .
وشدد المحافظ علي ضرورة المعاينة الفورية والتعامل مع المتغيرات بشكل يومي ، مؤكدا أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة وضرورة التنسيق مع الإدارات الزراعية للتصدي لكافة أوجه التعديات وإزالتها في المهد .


فيما وجه محافظ المنوفية بتقديم تقرير يومي لموقف إزالة التعديات ومحاضر التبوير التي يتم تحريرها بكل مركز مدينة وحي  ، وكذا موقف المتغيرات المكانية التي يتم رصدها  ، مضيفا أنه تم تحرير (287) محضر تبوير بإجمالي مساحة (58 فدان و16 قيراط) بمختلف مراكز ومدن المحافظة .


ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى أنه تم تحرير (30) محضر تبوير بمركز ومدينة شبين الكوم على مساحة (8 فدان و3 قيراط و2 سهم ) ، و ( 73) محضر بأشمون على مساحة (15 فدان وقيراط و 5 سهم ) ، وكذا تحرير ( 51) محضر بمنوف على مساحة (2 فدان و20 قيراط و13 سهم ) ، كما تم تحرير 39 محضر بمركز تلا على مساحة  (12 فدان وقيراط و 2 سهم )  ، ( 13) محضر بمركز السادات بمساحة (21 قيراط و20 سهم) ، فيما تم تحرير 17 محضر تبوير بمركز الباجور على مساحة (2 فدان و9 قيراط و 15 سهم) ، و18 محضر ببركة السبع (3 فدان و15 قيراط و 21 سهم ) ، هذا وقد تم تحرير (30) محضر تبوير بمركز قويسنا بمساحة ( 12 فدان  و11 قيراط و13 سهم ) ، و ( 16) محضر بالشهداء بمساحة (فدان و3 قيراط و5 سهم) .

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