عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يمن الحماقي: العلاقات المصرية الأردنية وطيدة.. والتجارة المتبادلة تحتاج إلى تنشيط

الدكتورة يمن الحماقي
الدكتورة يمن الحماقي

اسفرت اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن العلاقات المصرية الاردنية وطيدة خاصة بعد جائحة كورونا، حيث تم تعظيم صور التعاون المشترك من خلال الزيارات المتبادلة بين عاهل الاردن والرئيس السيسي. 
و أضافت "الحماقي" أن امداد مصر للأردن بالكهرباء يعد من أهم أشكال التعاون بين البلدين، و بروتوكولات التعاون المشترك الجديدة من شأنها أن تعزز هذا التعاون. 

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 829 جنيه

أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 22-2-2022


كما أوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك بعض المجالات و لابد أن تستغل التعاون مثمر بين الجانبين كالعلاقات التجارية، فهي مازالت تحتاج إلى مزيد من التنشيط، بالإضافة إلى أن العمالة المصرية بالأردن تحتاج ايضا إلى زيادة، فضلا عن زيادة الاستثمارات البينية، حيث أن مصر تحتاج في الوقت الحاضر إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

و أشارت الخبير الاقتصادي، إلى أن المجلس المشترك بين الجانبين هو أحد عوامل نجاح هذه العلاقة بين البلدين لان بعض البروتوكولات لا تأخذ خطوات جدية نحو مرحلة التنفيذ، لذلك فإن المتابعة الدورية وتذليل العقبات يؤدي إلى استفادة أكبر من هذه الاتفاقيات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ختام أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين؛ حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ووقعها من الجانب المصري ، الدكتـور علـي المصيـلحي، وزيـر التمـوين والتجـارة الداخليـة، ومـن الجانب الأردني يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال الحجر الزراعي، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشـّاط، وزيـرة التعـاون الدولـيّ، ومن الجانب الأردني الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية.


كما أشار المتحدث الرسميّ ، إلى أنه تم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي بين الجانبين، حيث وقع البرنامج من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، ومن الجانب الأردني، الدكتور محمد العسعس، وزير المالية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، ووقع البرنامج من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب الأردني، أيمن رياض مُفلح، وزير التنمية الاجتماعية.


وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم في الوقت نفسه في ختام الدورة الحالية لأعمال اللجنة العليا المصرية – الأردنية توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي، ووقع من الجانب المصري كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن الجانب الأردني الدكتور إبراهيم الجازي، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.


وفي نهاية الجلسة الختامية، وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، محضر اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

يمن الحماقى جائحة كورونا استثمارات التجارة الداخلية الخبير الاقتصادي العمالة المصرية بروتوكول تعاون العلاقات المصرية الاردنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

السجن المشدد 3 سنوات لـ شادي خلف لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

إلغاء الاحتفال السنوي بمولد السيدة زينب للعام الجاري

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن هادي الباجوري

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك بإقامة مبارياتهما في نفس التوقيت

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

ترشيحاتنا

إخلاء وحدات الإيجار القديم.. 5 أسئلة تشرح تفاصيل مشروع القانون الجديد

غادة شلبي: تعاون مع القطاع الخاص لزيادة نصيب مصر من سياحة اليخوت

رئيس مجلس الأمة الكويتي:زيارة ومباحثات السيسي تعكس خصوصية العلاقات ووحدة المصير

جونسون يعلن عقوبات تستهدف 5 بنوك ورجال أعمال روسيين

ماذا يحدث في 22/2/2022.. حقائق غامضة حول تاريخ اليوم

البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيكتوريا سيكريت تزيح الستار عن أول عارضة أزياء من متلازمة داون|صور

حادث صادم.. إصابة شاب بالشلل أثناء جلوسه أمام التلفاز|صور

صدمة عمر صاحبها.. انهيار حظيرة سيارات كلاسيكية باهظة الثمن بسبب يونيس|صور

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

فيديو

اتولدت وهموت ممثل.. كريم الحسيني يوجه رسالة لجمهوره عبر فيسبوك |فيديو

رابح صقر يطرح أغنيته الجديدة نوع من البشر .. فيديو

فيديو..نفحات ربانية لخير البرية.. ماذا رأى النبي الكريم في ليلة الإسراء والمعراج

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ