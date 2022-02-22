يمن الحماقي: العلاقات المصرية الأردنية وطيدة.. والتجارة المتبادلة تحتاج إلى تنشيط

اسفرت اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن العلاقات المصرية الاردنية وطيدة خاصة بعد جائحة كورونا، حيث تم تعظيم صور التعاون المشترك من خلال الزيارات المتبادلة بين عاهل الاردن والرئيس السيسي.

و أضافت "الحماقي" أن امداد مصر للأردن بالكهرباء يعد من أهم أشكال التعاون بين البلدين، و بروتوكولات التعاون المشترك الجديدة من شأنها أن تعزز هذا التعاون.



كما أوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك بعض المجالات و لابد أن تستغل التعاون مثمر بين الجانبين كالعلاقات التجارية، فهي مازالت تحتاج إلى مزيد من التنشيط، بالإضافة إلى أن العمالة المصرية بالأردن تحتاج ايضا إلى زيادة، فضلا عن زيادة الاستثمارات البينية، حيث أن مصر تحتاج في الوقت الحاضر إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

و أشارت الخبير الاقتصادي، إلى أن المجلس المشترك بين الجانبين هو أحد عوامل نجاح هذه العلاقة بين البلدين لان بعض البروتوكولات لا تأخذ خطوات جدية نحو مرحلة التنفيذ، لذلك فإن المتابعة الدورية وتذليل العقبات يؤدي إلى استفادة أكبر من هذه الاتفاقيات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ختام أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين؛ حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ووقعها من الجانب المصري ، الدكتـور علـي المصيـلحي، وزيـر التمـوين والتجـارة الداخليـة، ومـن الجانب الأردني يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال الحجر الزراعي، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشـّاط، وزيـرة التعـاون الدولـيّ، ومن الجانب الأردني الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية.



كما أشار المتحدث الرسميّ ، إلى أنه تم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي بين الجانبين، حيث وقع البرنامج من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، ومن الجانب الأردني، الدكتور محمد العسعس، وزير المالية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، ووقع البرنامج من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب الأردني، أيمن رياض مُفلح، وزير التنمية الاجتماعية.



وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم في الوقت نفسه في ختام الدورة الحالية لأعمال اللجنة العليا المصرية – الأردنية توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي، ووقع من الجانب المصري كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن الجانب الأردني الدكتور إبراهيم الجازي، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.



وفي نهاية الجلسة الختامية، وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، محضر اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.