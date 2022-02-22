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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: مصر والسعودية بمثابة صمام الأمان للعالم العربي

صدى البلد

هنأ أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، الدولة السعودية والشعب السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس البلاد، قائلا: يوم التأسيسي يوم فارق في تاريخ السعودية.

وأضاف “أحمد سيد أحمد” خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة “إم بي سي مصر2”، أن السعودية ليست مجرد قطبا عربيا، بل هي قطبا عالميا إقليميا، متابعا: “السعودية نجحت في المزج بين التقاليد والأصالة والتاريخ والإسلام”.

واسترسل: "السعودية خير ممثل للإسلام الوسطي المعتدل، حيث تعمل على نشر الإسلام في العالم والدفاع عنه، مسترسلا:" المملكة العربية السعودية لها مكانه خاصة في قلوب كل مسلم على مستوى العالم".

وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية ممتدة منذ قرون، متابعا: البلدين يحملان مسئولية الدفاع عن الإسلام والأمن القومي العربي والقضايا العربية، وأيضا تحقيق التنمية والاستقرار للمنطقة.

وأكد أن مصر والسعودية بمثابة القلب الصلب وصمام الأمان للعالم العربي، مؤكدا على أن هناك تقارب واضح بين فكر البلدين.
 

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