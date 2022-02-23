تعديلات سوق رأس المال.. إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإتاحة الأنظمة الإلكترونية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، أمس الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ويهدف تعديل قانون سوق رأس المال إلى التماشي مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن؛ بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

تعديلات سوق رأس المال

وفقا لتعديلات القانون، يتم إلزام الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

وحدد القانون، غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية للشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية في حالة عدم إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية.

كما ألزم القانون، الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بتوفيق أوضاعها بشأن توفير الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

