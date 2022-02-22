بوتين يضع رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي في موقف محرج |فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، وجود رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين، في موقف لا يحسد عليه أمام عدسات الكاميرات عندما سأله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما إذا كان يؤيد قرار الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك، الواقعتين شرق أوكرانيا، كدولتين مستقلتين.

وأظهر مقطع فيديو الحوار الذي دار بين بوتين وناريشكين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، يوم الإثنين، استمع خلاله بوتين إلى مسؤوليه لمناقشة ملف الأزمة الأوكرانية.

وبدا الارتباك واضحا على ناريشكين بينما قاطعه الرئيس الروسي بأسئلة عديدة "هل تريد أن نبدأ عملية التفاوض؟.. أم نعترف بسيادة الجمهوريات؟".

وظهرت علامات التوتر والتلعثم على رئيس المخابرات الروسي، خاصة عندما صرخ بوتين في وجهه.. "تحدث مباشرة!".

وأجاب ناريشكين بأنه يدعم المناطق "لتصبح جزءاً من روسيا"، الأمر الذي لم يرق كثيراً لبوتين إذ أجاب أنه لم تتم مناقشة "ضم (المنطقتين) إلى روسيا" في الوقت الحالي وأن الاعتراف بهما كدولتين منفصلتين عن أوكرانيا هي الأولوية.