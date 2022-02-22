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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات عنيفة تهز مركز جمهورية دونيتسك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مركز جمهورية دونيتسك المعترف بها حديثا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن جمهوريات دونباس تعتمد على قواتها في شؤون الدفاع، لكن لا تستبعد أن تلجأ إلى روسيا للحصول على المساعدة العسكرية. 

وقال بوشيلين: "نحن، كما قلنا من قبل نتمسك بالموقف الذي مفاده أننا، أولا وقبل كل شيء، نعتمد على أنفسنا، وعلى نقاط قوتنا، ولهذا السبب لدينا حملة تعبئة نشطة". 

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، إن روسيا أبرمت صفقة تمكنها من نشر القوات والمعدات العسكرية في دونباس.

وأوضح رودينكو، في حديثه للصحفيين، اليوم الثلاثاء، التحركات التي يفكر الجيش الروسي في اتخاذها في دونباس.

وقال: “حتى الآن، لم يكن هناك أي حديث عن إقامة قواعد عسكرية. ولكن إذا لزم الأمر، سنفعل كل ما يجب القيام به. والاتفاق ينص على ذلك”.

وتأتي تعليقاته بعد وقت قصير من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يعترف رسمياً بجمهوريات دونيتسك ولوجانسك الشعبية كدولتين ذات سيادة. 

وأمر بوتين القوات المسلحة الروسية بـ “حفظ السلام” في جمهوريات دونباس المعترف بها حديثًا.

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