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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لا يراعي الظروف الاقتصادية.. نائبة تعلن رفضها لتعديلات الضريبة علي الدخل

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية

أعلنت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، رفضها لتعديلات مشروع  قانون الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية.

وقالت يشار، في تصريحات صحفية اليوم، إن مشروع القانون لا يراعي البُعد الاجتماعي ولا الظروف الاقتصادية الخاصة بالمواطنين، في الوقت الذي نحتاج إلى تخفيف الأعباء الواقعة على عاتقهم.

وأضافت أنه كان من الواجب على وزارة المالية البحث عن طرق وإيجاد وسائل أخرى لدعم الموازنة العامة بعيًدا عن سياسة التحصيل من المواطنين.

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالى، قد شهدت  جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وانتهت الجلسة إلى قرار مجلس النواب إلى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه.

محافظة المنوفية مشروع قانون الموازنة العامة عضو مجلس النواب المستشار حنفى جبالى التصرفات العقارية

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