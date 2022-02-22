وكيل وزارة الإعلام الكويتية: السيسي وشعب مصر لهما مكانة خاصة بقلوب الكويتيين

أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية لقطاع الإعلام الخارجي فيصل المتلقم على تاريخية ومتانة وأخوية العلاقات المصرية الكويتية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر لهما مكانة خاصة في قلوب الكويتيين.

وقال المتلقم في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الثلاثاء أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلده الثاني الكويت هي زيارة عزيزة من رئيس عزيز لإخوانه في دولة الكويت، مؤكدا خصوصية واستثنائية العلاقات التاريخية الوطيدة بين الكويت ومصر وتؤكد وحدة المصير المشترك بين البلدين الشقيقين".

وأكد المتلقم أهمية دور الإعلام المصري في تناوله القضايا العربية ودعمه الخاص لقضايا الكويت العادلة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى التوافق فيما بينهم لمواجهة كافة التحديات على كافة الأصعدة.