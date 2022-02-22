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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري يلتقي نظيره الإيراني في قطر

عبد المجيد تبون ورئيسي
عبد المجيد تبون ورئيسي

التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي وكذلك رئيس الوفد الليبي عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد التقى تبون بالرئيس الإيراني على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز بالدوحة.

كما استقبل الرئيس الجزائري عبد الحميد الدبيبة الذي يرأس الوفد الليبي في قمة الغاز.

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وقال الدبيبة في تصريح صحفي له عقب لقائه بالرئيس الجزائري إن "الجزائر الدولة السند والجارة التي يعتمد عليها الشعب الليبي لدعمه واستقراره".

وأضاف "نتمنى للجزائر أن تكون دائما قوية وشامخة لتكون سندا قويا ليبيا".

الجزائر ايران ليبيا قطر عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى عبد الحميد الدبيبة

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