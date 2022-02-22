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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع عالميا خلال تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

تراجع سعر الذهب عن أعلى مستوياته منذ يونيو اليوم الثلاثاء لكن تصاعد التوتر في شرق أوروبا يمكن أن يبقي على قوة الطلب عليه المدفوع باعتباره ملاذا آمنا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1895.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:23 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أول يونيو مسجلا 1913.89 دولار للأونصة في وقت سابق اليوم، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1901.70 دولار.

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ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات جديدة على روسيا الثلاثاء بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا مما يعمق مخاوف الغرب من نشوب حرب جديدة في أوروبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 24.05 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1078.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 2368.29 دولار.

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