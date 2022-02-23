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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات والتشيك توقعان اتفاقية لتعزيز التجارة والاستثمار

الصادرات
الصادرات

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات - وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات - مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان وتأمين الصادرات في جمهورية التشيك لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فأنه بموجب الاتفاقية ستتعاون وكالتي ائتمان الصادرات في مشاريع مشتركة لتوسيع صادراتها عالميا ودعم الشركات المحلية العاملة في قطاعات حيوية مثل الصلب والبنية التحتية والطاقة المتجددة والآلات والبلاستيك وإدارة النفايات.

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كما سينظم الطرفان ورش عمل ومؤتمرات من شأنها تعزيز حلول تمويل التجارة المخصصة للشركات ولا سيما الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو على نطاق دولي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز تجارة الحلال من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، علاوة على ذلك سيتم بحث فرص التعاون المشتركة في التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بالاكتتاب التجاري وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر الدول ومسائل المطالبات والاسترداد.

وتعليقاً على الاتفاقية قال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن تعاون الاتحاد لائتمان الصادرات مع وكالة ضمان وتأمين الصادرات التشيكية سيمهد الطريق أمام فرص نمو استثنائية للشركات المحلية في كلا البلدين. ستساعدهم هذه الاتفاقية على تحقيق ميزة تنافسية في قطاع التجارة العالمية حيث سيكونون قادرين على الوصول بسهولة إلى التمويل من خلال الضمانات والتأمينات التي نقدمها لحماية مستحقاتها التجارية.

من جانبه قال جان بروكازكا الرئيس التنفيذي في وكالة ضمان وتأمين الصادرات التشيكية إن اتفاقية التعاون هذه ستقطع شوطًا طويلاً في تمكين قطاع الأعمال في كلا البلدين .. مؤكداً على اعتقادهم الراسخ أنها ستساهم بشكل كبير في تحقيق تنمية مستدامة في جمهورية التشيك ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز الصناعات الرئيسية بالدعم المالي والتغطية التأمينية اللازمة.

تظهر البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والتشيك بلغت 3.7 مليار درهم في عام 2020 مما يدل على العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.

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