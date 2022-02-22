محمد حجازي: علاقة مصر بالكويت علاقة ذات عمق استراتيجي.. فيديو

قال السفير محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، تعقيبا على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بأمير دولة الكويت، إن أهم دلالات هذا اللقاء هو خصوصية العلاقة بين أمير الكويت والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن العلاقات ما بين مصر والكويت تتميز بالعمق الاستراتيجي .

وأضاف السفير محمد حجازي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " اليوم " ، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن دولتي مصر والكويت على دراية تامة بالمخاطر التي تواجه الخليج، والذي وصفها الرئيس بأن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، موضحا أن العلاقات المتميزة بين الدولتين تعكس متانة العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية.

وتابع حجازي، أن العلاقات بين مصر والكويت تتجلى في المواقف المشرفة في أزمات، وإنجازات كلتا الدولتين، ومثال على ذلك موقف الكويت المشرف من ثورة 30 يونيه، وموقف مصر من غزو العراق للكويت.

ولفت حجازي، إلى أن استثمارات الكويت في مصر هامة وهي قيمتها تصل لـ 15 ملاير دولار، كما أن هناك حجم تبادل تجاري مميز ومتزايد، متابعا: "مصر لديها 30 ألف طالب كويتي بالجامعات المصرية والجالية الكويتية في مصر مشرفة وترعى عملية التنمية في الكويت".

وأشار حجازي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم مصر كفرصة واعدة للاستثمار في كافة زياراته الرسمية .