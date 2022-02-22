عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد حجازي: علاقة مصر بالكويت علاقة ذات عمق استراتيجي.. فيديو

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت

قال السفير محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، تعقيبا على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بأمير دولة الكويت، إن أهم دلالات هذا اللقاء هو خصوصية العلاقة بين أمير الكويت والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن العلاقات ما بين مصر والكويت تتميز بالعمق الاستراتيجي .

وأضاف السفير محمد حجازي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " اليوم " ، والمذاع على فضائية  "دي إم سي"، أن دولتي مصر والكويت على دراية تامة بالمخاطر التي تواجه الخليج، والذي وصفها الرئيس بأن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، موضحا أن العلاقات المتميزة بين الدولتين تعكس متانة العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية.

وتابع حجازي، أن العلاقات بين مصر والكويت تتجلى في المواقف المشرفة في أزمات، وإنجازات كلتا الدولتين، ومثال على ذلك موقف الكويت المشرف من ثورة 30 يونيه، وموقف مصر من غزو العراق للكويت.

ولفت حجازي، إلى أن استثمارات الكويت في مصر هامة وهي قيمتها تصل لـ 15 ملاير دولار، كما أن هناك حجم تبادل تجاري مميز ومتزايد، متابعا: "مصر لديها 30 ألف طالب كويتي بالجامعات المصرية والجالية الكويتية في مصر مشرفة وترعى عملية التنمية في الكويت".

وأشار حجازي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم مصر كفرصة واعدة للاستثمار  في كافة زياراته الرسمية .

السفير محمد حجازي السيسي الكويت توك شو أمير الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد ظهور محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين: استعدوا لموجة جديدة من الطقس السيئ.. فيديو

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

ترشيحاتنا

هل كان خطاب بوتين "إعلان حرب".. وما خطورة الاعتراف بـ دونيتسك ولوجانسك؟

إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية.. 10 تصورات و3 محاور للدعم.. تعرف عليها

أسعار الذهب تتراجع عالميا خلال تعاملات اليوم

رئيس الوزراء يتابع موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين في شرم الشيخ

البرلمان الروسي يوافق على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

الشوط الأول.. انبي يتقدم علي الاتحاد السكندري 1-0 في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة المخرج جميل المغازي أثناء تصويره كليب لـ شمس الكويتية .. صور

فوائد زيت حبة البركة .. يمنع الشيب ويجعل الشعر جذابًا في أسابيع

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ "إعصار 63" الذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى

ماذا يحدث في 22/2/2022.. حقائق غامضة حول تاريخ اليوم

فيديو

بثينة رشوان: مخرج المال والبنون استبعدني بسبب رفضي الزواج منه.. فيديو خاص

معرفتش أخد حقى.. بثينة رشوان تروى تفاصيل خسارتها الإنتاجية والمسرح بوابتى

فيديو جراف.. البوسة مافيهاش حاجة.. طلاق ياسمين رئيس من هادي الباجوري

فيديو جراف.. قصة فنان طاف في الشوارع يصرخ بسبب غضب أمه عليه

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ