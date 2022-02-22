عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب تريزيجيه عن تشكيل باشاك شهير أمام قونيا سبور في الدوري التركي

تريزيجيه
تريزيجيه

غاب المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، عن تشكيل فريقه إسطنبول باشاك شهير، لمواجهة قونيا سبور، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري التركي.

ولم يتواجد تريزيجيه في تشكيل الفريق أو في قائمة البدلاء، نظرًا لعدم إمكانية مشاركته في مباراة اليوم، بسبب لوائح الاتحاد التركي التي تنص على عدم مشاركة اللاعب في مباراة مؤجلة حال كانت  المباراة  مقررا أن تُقام قبل انضمامه للفريق.

وانضم تريزيجيه لصفوف باشاك شهير في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

ويتواجد المحترف المصري أحمد حسن كوكا على مقاعد بدلاء قونيا سبور في مباراة اليوم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فريقي باشاك شهير وقونيا سبور في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أستون فيلا تريزيجيه إسطنبول الدوري التركي احمد حسن كوكا محمود حسن تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد ظهور محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين: استعدوا لموجة جديدة من الطقس السيئ.. فيديو

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

موضوعات متعلقة

برونو فيرنانديز: الالتزام بالخطة مفتاحنا للفوز على أتلتيكو بـ أبطال أوروبا

الاتحاد الإنجليزي يحقق في اعتداء جمهور ليدز على لاعبي مانشستر يونايتد

مصطفى محمد يشارك في فوز جالاتا سراي على جوزتبه في الدوري التركي

استفاق من الغيبوبة.. 7.8مليون يورو تعويضا من أياكس لعائلة عبد الحق نوري

الهلال يهزم النصر 2-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين.. فيديو

مصطفى محمد يقود تشكيل جالاتا سراي أمام جوزتبه في الدوري التركي

"السد" يتوج بطلًا للدوري القطري بفوز عريض على الأهلي

اتحاد جدة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بانتصاره على التعاون

ترشيحاتنا

1700 ريال.. مصر للطيران تعلن أسعار الحجر الصحي للمسافرين إلى السعودية

أخطر اللحظات.. حلف الناتو يحذر الأوربيين

هل كان خطاب بوتين "إعلان حرب".. وما خطورة الاعتراف بـ دونيتسك ولوجانسك؟

إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية.. 10 تصورات و3 محاور للدعم.. تعرف عليها

أسعار الذهب تتراجع عالميا خلال تعاملات اليوم

رئيس الوزراء يتابع موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين في شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة المخرج جميل المغازي أثناء تصويره كليب لـ شمس الكويتية .. صور

فوائد زيت حبة البركة .. يمنع الشيب ويجعل الشعر جذابًا في أسابيع

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ "إعصار 63" الذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى

ماذا يحدث في 22/2/2022.. حقائق غامضة حول تاريخ اليوم

فيديو

بثينة رشوان: مخرج المال والبنون استبعدني بسبب رفضي الزواج منه.. فيديو خاص

معرفتش أخد حقى.. بثينة رشوان تروى تفاصيل خسارتها الإنتاجية والمسرح بوابتى

فيديو جراف.. البوسة مافيهاش حاجة.. طلاق ياسمين رئيس من هادي الباجوري

فيديو جراف.. قصة فنان طاف في الشوارع يصرخ بسبب غضب أمه عليه

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ