غياب تريزيجيه عن تشكيل باشاك شهير أمام قونيا سبور في الدوري التركي

غاب المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، عن تشكيل فريقه إسطنبول باشاك شهير، لمواجهة قونيا سبور، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري التركي.

ولم يتواجد تريزيجيه في تشكيل الفريق أو في قائمة البدلاء، نظرًا لعدم إمكانية مشاركته في مباراة اليوم، بسبب لوائح الاتحاد التركي التي تنص على عدم مشاركة اللاعب في مباراة مؤجلة حال كانت المباراة مقررا أن تُقام قبل انضمامه للفريق.

وانضم تريزيجيه لصفوف باشاك شهير في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

ويتواجد المحترف المصري أحمد حسن كوكا على مقاعد بدلاء قونيا سبور في مباراة اليوم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فريقي باشاك شهير وقونيا سبور في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.