الشوط الأول.. انبي يتقدم علي الاتحاد السكندري 1-0 في الدوري المصري

انتهت إحداث الشوط الأول بتقدم إنبي علي الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب بتروسبورت في الجوله العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف إنبي في الدقيقة ٣ عن طريق جون ايبوكا من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

ويحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد ١٠ نقاط، والاتحاد في المركز السابع برصيد ١٣ نقطة.

على جانب آخر، أسفرت قرعة دور ال٣٢ من بطولة كأس مصر عن مواجهة قوية بين سيراميكا كليوباترا ومنافسة الاتحاد السكندري .

وكان الاتحاد المصري لكرة قد استقر على إقامة مباريات مرحلة دور الـ 32 من كأس مصر أيام 11 و12 و13 مارس المقبل.

وقال عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات تلفيزيونية سابقة :" مواعيد بطولة كأس مصر الجديد تم تحديدها بالكامل".

وتابع عامر حسين :" سيتم عرض كافة التصورات حول موقف بطولة كأس مصر الموسم الماضي على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها".

وأكمل عامر حسين :" مجلس الإدارة هو من يحدد مصير كأس مصر في نسخته الماضية وليس قراري الشخصي".