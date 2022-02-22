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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامد يواصل برنامجه التأهيلي وتقسيمة قوية في مران الزمالك

طارق حامد
طارق حامد

واصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في ظل الإصابة التي يعاني منها اللاعب وهي عبارة عن كدمة قوية في الركبة.
وأدى حامد تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر استعدادا للقاء الوداد المغربي.
وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة خططية خلال تدريب اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر استعدادا للقاء الوداد المغربي المقبل.
وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والخططية التي يسعي لتطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وشارك في هذه الفقرة جميع اللاعبين سواء الأساسيون بلقاء ساجرادا الأنجولي الأخير، والذين خاضوا تدريبات استشفائية فقط أمس، أو البدلاء والمستبعدون من المباراة السابقة.
كما خاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين، وتم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها  وظهر اللاعبون بحالة جيدة وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

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