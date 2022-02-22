كريم صبري: فوائد متعددة لعملية تكميم المعدة .. فيديو

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، خلال نصف ساعة.

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عملية التكميم تتخلص من هرمون الجوع بنسبة تصل لـ80%، وتزيد الشبع، وتعالج السكر الحديث، ومن العمليات الفعالة في علاج انقطاع النفس أثناء النوم، نتيجة تراكم الدهون في الحلق.

وأوضح أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن عملية تكميم المعدة من الممكن أن تجرى بعد الـ11 عامًا، خاصة وأنها لا تؤثر على الامتصاص، ولا تحتاج إلى أي متابعة بعد إجرائها.

بالفيديو.. كريم صبري يكشف عن السن المناسبة لإجراء تكميم المعدة

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك إمكانية للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد إجراء التكميم في وقت قصير للغاية، ويتم الخروج من المستشفى بعد 12 ساعة من إجراء العملية، مشيرًا إلى أن عملية التكميم تجرى من خلال فتحات صغيرة، وهذا يقلل من الشعور بأي نوع من الألم بعد إجراء العملية.

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة ، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن السن المناسبة لإجراء عملية التكميم يكون بعد 11 عامًا، لأن التكميم من العمليات السهلة التي لا تؤثر على الامتصاص، وتعمل على تقليل حجم الوجبات، وزيادة الشبع.



وأوضح أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن أجهزة تنظيم الألم الحديثة تساعد على تنظيم الألم ما بعد إجراء عملية التكميم، مضيفًا أن التكميم من العمليات البسيطة التي تساعد على إنقاص الوزن بصورة فعالة، وعلاج الأمراض المصاحبة، وتشهد عزل جزء من المعدة المسئول عن إفراز 80% من هرمون الجوع.



بالفيديو.. مريض: السمنة تسببت في عدم مقدرتي على ممارسة عملي

قال غانم أحمد السيد، مريض سمنة مفرطة، إنه يسكن في محافظة كفر الشيخ ويبلغ من العمر 48 عاما ووزنه أكثر من 141 كيلو جراما ويعاني من مرض السمنة المفرطة منذ 20 عاما؛ ما جعله لا يستطيع المشي بشكل سليم ودائما يشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.

وأضاف "السيد"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرته على ممارسة عمله وحياته بشكل سليم، خاصة وأنه من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.

وتابع: "فضلت إجراء حراجة تحويل المسار وتكميم المعدة؛ خاصة وأنها ستعافيني من بعض الأمراض التي أُصبت يها جراء السمنة المفرطة والتي أعاني منها منذ فترة كبيرة وتعوق حركتي وحياتي بشكل طبيعي".