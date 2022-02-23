اقتصاد الصين| حملة جديدة ضد تعدين البيتكوين

أظهرت تقارير إخبارية جديدة اليوم أن السلطات الصينية تواصل حملاتها القمعية ضد عمليات تعدين البيتكوين وذلك من خلال مصادرة 49 جهاز Bitmain ASIC Antminers قديم من أفراد مجهولين حاولوا تهريب الأجهزة باستخدام وثائق مزورة خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضحت التقارير أن جمارك هانغ بو، في مقاطعة غوانغ دونغ الصينية قامت بضبط 49 من الأجهزة المستخدمة في تعدين البيتكوين من إحدى الجهات والتي كانت تحاول تهريبها إلى البلاد، وأنه سيتم التخلص من الأجهزة القديمة وفقا للوائح المحلية.

وأشارت التقارير إلى أن المهربين استخدموا معلومات كاذبة في وثائق تصديرهم، حيث اكتشفت السلطات أن الشحنة لم تتكون من أحذية، كما هو مذكور في وثيقة التصدير، وإنما كانت الشحنة تحوي أجهزة تعدين البيتكوين من طراز ASIC، وهذا الحجز على أجهزة التعدين يأتي في ظل الحملة التي تشنها السلطات الصينية ضد تعدين البيتكوين.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين فقدت مكانتها باعتبارها الدولة الأولى في العالم بمجال تعدين البيتكوين. كما حفزت الحملة أيضا أنشطة تعدين العملات الرقمية في الدول المجاورة للصين مثل تايلاند وكازاخستان.