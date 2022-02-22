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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مع قرب اندلاع الحرب.. تعرف على قوة الجيشين الروسي والأوكراني |تفاصيل

الجيش الروسي
الجيش الروسي

بعد أيام من الترقب وحبس الأنفاس والتوتر، جاء التحرك الروسي الأهم والأخطر والذي قد يكون، حسب مراقبين، شرارة لإشعال الحرب وليس للتهدئة.

فقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانيسك الشعبيتين عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار، بينما أكد الرئيس بوتين، أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا، ومن الضروري اتخاذ القرار الذي تأخر كثيرا بالاعتراف فورا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك ولوجانسك.

ومنذ إعلان بوتين قراره التاريخي لم تهدأ الأوضاع في أوروبا وأعلنت الكثير من دول الاتحاد الأوروبي رفضها القاطع لقرار الاعتراف بالجمهوريتين ووصفوه بأنه انتهاك واضح لاستقلال أوكرانيا واتفاقية مينسيك.

ومع تصاعد الأحداث أصبح الكلام عن إمكانية نشوب حرب كبرى بين الجارتين روسيا وأوكرانيا، في ظل تصاعد حدة التصريحات والصراعات المسلحة الأخيرة التي يقوم بها الجيش الأوكراني في مواجهة الانفصاليين في جمهوريتي دونيستك ولوجانسيك، وفي ظل دخول القوات الروسية بأمر بوتين إلى الجمهوريتين لضمان أمنهما وسلامتهما.

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لذلك كان من الضروري معرفة قوة الجيشين الروسي والأوكراني ومقارنة قوتيهما وأفضلية أي جيش عن الآخر في ظل قانون العالم الذي لا يعرف إلا منطق القوة.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم الأرقام لقوة الجيشين الروسي والأوكراني..

التصنيف العالمي

يحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم، بينا يحتل الجيش الأوكراني المرتبة الـ 22.

القوة البشرية

يبلغ عدد سكان روسيا 142.320.630، مقابل 43.745.640 في أوكرانيا.

موازنة الدفاع

تصل موازنة الدفاع للجيش الروسي إلى 154 مليار دولار، بينما تصل موازنة الجيش الأوكراني إلى 11.8 مليار دولار.

القوة الفعلية للجيش

ومن حيث القوة البشرية، فروسيا لديها ما يقرب من 850 ألف جندي في الخدمة الفعلية، مقابل 200 ألف جندي في الجيش الأوكراني، وكذلك تمتلك روسيا 250 ألف قوة شبه عسكرية مقابل 50 ألفا لأوكرانيا، في حين أن البلدين تعادلا في قوة الاحتياط التي بلغت 250 ألف جندي في كلا البلدين.

سلاح الطيران

وجانب اليد الطولي للقوات المسلحة لكلا البلدين، يمتلك سلاح الطيران الروسي 4173 طائرة، بينها 722 مقاتلة و739 طائرة هجومية، كما يمتلك الطيران الروسي 1543 طائرة هليكوبتر بينها 544 هليكوبتر مقاتلة.

وفي المقابل 318 طائرة في السلاح الأوكراني بينها 69 طائرة مقاتلة و29 طائرة هجومية، كما تمتلك 112 هليكوبتر بينها 34 هليكوبتر مقاتلة .

القوة البرية

ومن حيث القوة الضاربة في الجيوش، يمتلك الجيش الروسي 12.420 دبابة و30.122 عربة مصفحة، بجانب امتلاكها 3.391 منصة لإطلاق الصواريخ.

وفي المقابل يمتلك الجيش الأوكراني 2596 دبابة، و12.303 عربة مصفحة، إلى جانب امتلاك 490 منصة إطلاق صواريخ.

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القوة البحرية

وعلى جانب حماية البحار، يمتلك الجيش الروسي 605 سفن حربية و11 فرقاطة و70 غواصة و15 مدمرة وحاملة طائرات.

في المقابل تمتلك أوكرانيا 38 سفينة حربية وفرقاطة واحدة، بينما لا تمتلك أي غواصات أو مدمرات أو حاملات طائرات.

الموانئ والمطارات

كما تمتلك روسيا 1218 مطارا جويا، و8 موانئ بحرية، بينما تمتلك أوكرانيا 187 مطارا، و6 موانئ فقط.

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