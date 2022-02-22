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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السفير عزت سعد: موقف الألمان غير واضح بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية

صدى البلد

قال السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية السابق، إن التوتر والتصعيد القائم والممتد منذ نوفمبر 2021، له علاقة أساسية من وجهة النظر الروسية حول انتهاء الحرب الباردة.


وتابع  عزت سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك اتفاق على أن حلف شمال الأطلنطي لن يتمدد شرقًا على حساب دول الاتحاد السوفيتي.


وأردف ، أن روسيا أصبحت قوى إقليمية متراجعة منذ عام 1991 وحتى تولي فلاديمير بوتين الحكم في 1999.


ولفت عزت سعد ، إلى أنه منذ العام 2000 إلى 2020 حدثت 4 موجات لتمدد حلف الناتو منها دول البلطيق وسلوفينا وسلوفاكيا وشمال مقدونيا. 


وأردف   عزت سعد أن عملية صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية تخضع لموائمات داخلية، وينصب القرار دائما على موقف عدائي تجاه روسيا، التي لا يوجد لها لوبي في أمريكا.


واستطرد دعزت سعد، أن إدانة الأوروبيين لاعتراف روسيا بانفصال مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا أمر طبيعي، وكانت هناك ردود قاسية من بعض العواصم الأوروبية.


وأشار  عزت سعد  إلى أن آخر ما يمكن أن يفعله الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا هو سلاح العقوبات، وقد تشمل كما تحدث الغرب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدائرة المحيطة به.


وأكد عزت سعد، أن موقف الألمان غير واضح بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث إنها تحصل على 40 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا.


وواصل عزت سعد،  حديثه مؤكدًا على أن قرار روسيا بالاعتراف بانفصال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا لا رجعة فيه، متوقعًا أن تكون هناك قمة روسية أمريكية ويتم عقد لقاء بين بوتين وبايدن.


 

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