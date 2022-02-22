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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إعلان الفائزين بانتخابات جمعية رجال الأعمال المصريين

جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين

أسفرت انتخابات مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عن فوز المهندس أحمد صبور، والمهندس حسن الشافعي، ود. شريف الجبلي، والمهندس علي عيسى بالإنتخابات.

كما أسفرت الإنتخابات عن فوز المهندس فتح الله فوزي، والمهندس مجد الدين المنزلاوي، والمهندس محمد ايمن كمال الدين قرة، وعادل لمعي، والمهندس مهند طه خالد، ود. نادر رياض ود. نيفين عبد الخالق.

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واعلنت الجمعية عن تشكيل هيئة المكتب ليتضمن اختيار رئبس الجمعية والنواب وأعضاء مجلس الإدارة قريبا. 

وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد أكدت برئاسة المهندس علي عيسى، دعمها الكامل وسعيها الجاد لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية وخطتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الاقتصاد الأخضر في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية وذات الأولوية لمصر وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال انعقاد المائدة المستديرة لجمعية رجال الأعمال المصريين، حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، مع الرئيس «مون جاي إن» رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مساء أمس الخميس بالتعاون مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، وسفارة جمهورية كوريا بالقاهرة، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي والمهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس خالد نصير رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، و«جوسي بو»، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال الكوري المصري، و«هونج جين ووك» السفير الكوري في مصر.

وشارك في المائدة المستديرة لجمعية رجال الأعمال المصريين، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وعددا من المسئولين ورجال الأعمال في البلدين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس الكوري «مون جاي إن»، أن نتيجة لاستمرار التعاون المصري الكوري منذ فترة السبعينيات، بلغ حجم التبادل التجاري نحو ملياري دولار سنويا، وبلغت الاستثمارات الكورية 800 مليون دولار، كما زاد عدد الشركات الكورية العاملة في السوق المصرية إلى 33 شركة، لافتا إلى نجاح مصر في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب خلال خمس سنوات على التوالي، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

وقال الرئيس الكوري، إن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرات هائلة تؤهله نحو إحراز مزيدا من التقدم والتطور الاقتصادي، وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لتجسيد هذه الإمكانات وتحويلها إلى واقع، موضحا أن مصر محورا للشبكة اللوجيستية العالمية بفضل قناة السويس، كما أن لديها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط بينها وبين القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
 

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