هاني ضاحي بمؤتمر السويس: هدفنا تعظيم موارد نقابة المهندسين

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين والمرشح على مقعد النقيب فى الانتخابات الجديدة ، ان هدف القائمة هو السعى الى تعظيم موارد النقابة، لافتا إلى أن المجلس الحالي استغل الأرصدة الموجودة وقام بتطبيق الأنشطة مثل الإسكان والتدريب، وزيادة الادرات وأصبحت لدينا متسع تدعيم النقابات الفرعية بعد أن كان بها عجز وتم تحسين بنية أساسية ونجحنا فى دعم أكثر من 12 نقابة فرعية فى تقديم الخدمات المقدمة للمهندسين، فضلا عن الرعاية الطبية عملنا تحول رقمي لتقديم الخدمات الطبية فى عام 2021 وهذا العام انتظمت كل الخدمات الطبية المقدمة وتعاقدت النقابة مع مراكز التحاليل والاشعة، وتم زيادة الحدود الخاصة بالرعاية الطبية تصل إلى 27 ألف جنيه.



جاء ذلك مؤتمر دعم قائمة مهندسون فى حب مصر والذى نظم اليوم الثلاثاء، بمقر اكاديمية النصر للبترول ، بحضور اعضاء قائمة حسن عبدالعليم امين عام النقابة ريس نقابة مهندسي السويس و المهندس محمد عبدالعظيم رئيس فوسفات مصر واللواء هشام ابوسنة و المهندس محمد ناصر و المهندس محمد الدروى و النائبة المهندسة ايمان العجوز.

وعرض المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، ما تم إنجازه خلال توليه المجلس الحالي مسؤولية إدارة النقابة متناولًا في حديثه عدة ملفات من بينها ملف التعليم الهندسي، والإجراءات التي اتبعتها النقابة للنهوض بمستوى الخريجين، لافتا إلى أن المجلس الحالى توصل مع وزارة التعليم العالى لعدة خطوات تعد الأولى من نوعها في هذا الملف الهام كان أهمها تحديد الفارق بين القبول بالحكومي والتعليم الخاص وكذلك وقف تراخيص بناء المعاهد الهندسية الخاصة وتقييم وضع المعاهد الموجودة حاليا.

وتطرق نقيب المهندسين للحديث عن مزاولة المهنة وتنظيم العمل، مشيرا إلى الاجتماعات التي تمت بين النقابة ووزراء التعليم العالي والتنمية المحلية والإسكان بخصوص الاشتراطات البنائية الجديدة وحرص الدولة على أهمية دور النقابة كاستشاري للدولة في مجال تخصصها.



وأكد هاني ضاحي: “سنستكمل مسيرة إنجازات نقابة المهندسين المصرية والنهوض بالمهندسين ونعمل على تحقيق الأهداف من خلال البرنامج الانتخابي لقائمة مهندسون فى حب مصر ووعد بالاهتمام بملفات إسكان الشباب والرعاية الصحية للمهندس وفي ختام المؤتمر قدم الشكر والتقدير لكافة مهندسين شركات البترول بالسويس”.