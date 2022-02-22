ختام أعمال المنتدى الإقليمي لإعادة البناء بشكل أفضل في أعقاب جائحة كورونا

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء فى ختام اعمال المنتدى الإقليمي لإعادة البناء بشكل أفضل في أعقاب جائحة كوفيد 19 في المنطقة العربية.



وفى كلمته قدم المحافظ، الشكر لكل من ساهم فى انجاح هذا المنتدى العالمى ، كما تمنى انعقاد المؤتمر العالمى للحد من المخاطر والكوارث بمدينة شرم الشيخ فى العام القادم ، وأكد على نجاحة حال انعقاده بمدينة السلام لما تملكة المدينة من مقومات وقدرات.



وأشار المحافظ إلى أن كافة أجهزة المدينة في حالة استنفار تام بكافة مرافقها وأجهزتها التنفيذية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية استعدادا لعقد مؤتمر التغيرات المناخية، وأن التطوير الجارى يشمل رصف ورفع كفاءة كافة الطرق وتوسعتها ، وتفعيل العمل بالهوية البصرية والطاقة الشمسية.

وخصصت المحافظة، عددا من أماكن شحن الحافلات التى تعمل بالطاقة الكهربائية اثناء انعقاد مؤتمر المناخ بعدد 400 حافلة كما ستسهم الفنادق فى توفير مساحات لشحن السيارات فضلا على تحويل سيارات الاجرة للعمل بالطاقة الكهربائية واعداد زى خاص مميز للسائقين، فضلا على زيادة المساحات الخضراء واعمال الانارة والتشجير والتجميل من اجل انجاح فعاليات مؤتمر المناخ والذى من المقر ان يبلغ المشاركين به اكثر من 30 الف مشارك فضلا على مشاركة 120 رئيس وملك من كافة انحاء العالم ،

يأتي هذا المنتدى لاستعراض مبادرة المكتب الاقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث بدعم سخي من حكومة اليابان لاعادة البناء بشكل افضل في اعقاب جائحة كوفيد ١٩ في الدول العربية من خلال تطبيق اطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث وتمكين النهج الوقائي الواعي بالمخاطر لمساعدة الحكومات العربية في تطوير التشريعات والسياسات والخطط التي ستمكنها من اعادة البناء بشكل افضل والنهوض مجددا بشكل اقوى من الاثار الحالية للوباء. وقد تم اطلاق المبادرة في ثلاث دول شملت الاردن ومصر ولبنان.

ونوه سوجيت موهانتي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، للحد من مخاطر الكوارث على اهمية هذه المبادرة التي تم دعمها من قبل الحكومة المصرية من خلال استضافتها لهذه الندوة شاكرا جهود كل المنظمين والدعم الكريم من حكومة اليابان لهذه الجهود التي تسهم في دعم اجندة تغير المناخ واستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ ٢٧.

وشمل البرنامج، العديد من الأنشطة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية التي تهدف الى دمج تدابير واعتبارات الاخطار لبيولوجية وتغير المناخ في الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث بما يتماشى مع اطار سنداي واهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي.

استعرض ممثلو كل من مصر والاردن ولبنان خبراتهم وتوصياتهم على المستوى الوطني والمحلي خلال المنتدى وطرح كافة المستخرجات الذي سيتم العمل عليها قدما في المنطقة.

اقرا ايضا :

محطات الشحن الكهربائي وتقرير لرئيس الوزراء تفاصيل اجتماع محافظ جنوب سيناء لحل مشاكل المستثمرين



فودة خلال الاجتماع

FB_IMG_1645550206387~2

FB_IMG_1645550214494~2