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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد اقتحامه 20 منزلا.. الشرطة تبحث عن "هانك الدبابة"

الدب هانك الدبابة
الدب "هانك الدبابة"

بدأت الشرطة الأمريكية رحلتها في البحث عن متهم للقبض عليه، ولكن هذه المرة حيوان، أطلقت عليه الشرطة المحلية اسم “هانك الدبابة”.

 

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، اقتحم دب أطلقت عليه الشرطة المحلية لقب "هانك ذا تانك" أو “هانك الدبابة” أكثر من عشرين منزلاً في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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وأصدرت الشرطة بيانا، قالت فيه اقتحم دب يقدر وزنه بحوالي 500 رطل ، أطلقنا عليه اسم "هانك الدبابة" ، مؤخرًا أكثر من عشرين منزلاً في شمال كاليفورنيا.

 

ذلك بعدما تلقت السلطات الأمريكية أكثر من 150 مكالمة بخصوصه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة “ساوث ليك تاهو” ومسؤولون آخرون يحاولون القبض على الدب.

 

وكان أحدث ظهور له، زيارته إلى منزل الأسبوع الماضي في “تاهو كيز” بولاية كاليفورنيا، وحاولت الشرطة استخدام كرات لاصقة وصفارات الإنذار وأكياس الفاصوليا والصواعق الكهربائية ، لكن لم يمنع أي شيء الدب الكبيرالضخم من التجول في الأحياء والشوارع.

 

وعادة ما يزن الدب الأسود ما بين 100 و 300 رطل ، وفقًا لبيانات وزارة الأسماك والحياة البرية، ولكن حجم الدب الحالي ضخم للغاية مقارنة بغيره.

 

وقالت الإدارة إنها ستقتل على الأرجح "هانك الدبابة" بمجرد القبض عليه ، على الرغم من أنه لم يتم القبض عليه بعد بعد تقديم أكثر من 150 شكوى بشأنه منذ يوليو.

 

في الأسبوع الماضي ، حاولت الشرطة دفع الدب لمغادرة المنزل الأخير الذي اقتحمه من خلال الطرق على الجزء الخارجي من المنزل حتى غادر هانك من خلال المدخل الخلفي.

 

وقال متحدث باسم إدارة الأسماك والحياة البرية إن أسر الدب كان من الصعب القيام به بطريقة آمنة ، والحيوان يشكل تهديدًا لأنه ينظر إلى الأشخاص والمنازل كمصدر للغذاء.

 

“هذا دب معتاد على تناول الطعام” كان هذا ضمن ضمن المتحدث في بيان موضحا:  "ما أعنيه هو أن هذا الدب فقد كل مخاوف الناس ويرى الناس والمنازل مصدر للغذاء" .

 

ومع تداول صوره وبيانات عنه لقتله بعد مشاهدته، اعترض بعض النشطاء وأفراد الجمهور على فكرة قتل الدب ، والتي يقول المسؤولون إنها الخيار الأخير، فيما قالت مجموعة Bear League ، وهي مجموعة تدافع عن حماية الحيوانات ، إنها تتحدث مع المسؤولين حول احتمال نقل هانك إلى محمية.

 

فيما قال مدير “بير لوج” عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “الجميع يعبرون عن خوفهم من خطط قتل هانك.. لم نتحدث أو نسمع من شخص واحد يعتقد أن الدب يستحق الموت”.

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